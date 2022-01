Match Guinée-Sénégal : « c’est un sentiment de fierté qui m’anime », (Béa Diallo, ministre des Sports)

Le derby ouest-africain, Sénégal-Guinée s’est joué sans gagnant. Score final 0-0 et le trophée de l’homme du match est revenu au Capitaine du Syli, Naby Keïta.

Ibrahima Sory Diaby (Veron), consultant sportif : « on a vue un match très allégeant parce qu’on s’attendait. Un derby se joue comme ça, le Syli a fait le grand jeu. On a vu un syli différent de la première journée malgré que ce soit un match nul. Parce qu’ils ont eu plus d’occasions que l’adversaire qu’est le Sénégal et qu’ils pouvaient tuer le match dès la première mi-temps. Mais heureusement, les attaquants n’ont pas été réalistes. Et, après la deuxième mi-temps, on a vu que le message de Aliou Cissé (entraîneur du Sénégal) a passé pendant le match parce qu’on a vu que le Syli a été dominé à un moment. Mais ils sont tenus et partir jusqu’au bout de leur effort. Donc pour moi, il n’est pas mal d’avoir un point contre l’une des équipes favorites de cette CAN. Mais aussi la meilleure équipe en Afrique sur le classement FIFA. Donc avec tout cet atout, je pense que le Syli s’est bien battu et il a montré preuve de courage devant adversaire.



De son côté, Lansana Béa Diallo, ministre de la Jeunesse et des Sports a précisé : « J’ai un sentiment de fierté du moment j’ai vu que le discours du président Mamadi Doumbouya a été tenu en compte, en disant que vous partez pour un combat, un combat évidemment positif, pas négatif. Et comprendre surtout que vous partez pour gagner et vous battre comme des lions, comme des Eléphants. Parce que vous savez tous que l’Éléphant dans la zingle est roi, c’est le lion. Donc, je pense que les joueurs se sont beaucoup démarqués dans le match et ils sont faillit des buts. Mais, ce qui est plus important ici, c’est le match nul et on a 1point de plus et nous nous approchons de plus en plus de la qualification en huitièmes de finales avec une équipe très enthousiasme et très engagée. Donc, je leurs dirais de se réconcentrer pour le dernier match de poule en vu finir pour se projeter. »



A retenir que le troisième match de cette phase de groupe pour le syli de Guinée est prévu le mardi 18 janvier 2022, au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé contre le Zimbabwe classé dernier de cette poule avec 0 point, après deux journées.



Maïmouna Fria Bangoura, depuis Bafoussam