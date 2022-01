Match Guinée-Sénégal : ‘’nos gosses ont été vaillants’’ (Lucien Guilao)

A l’occasion de la seconde journée des matchs au niveau de la boule B ce vendredi 14 janvier 2022, la Guinée et le Sénégal se sont quittés sur un score nul et vierge. Pour l’ancien international de l’équipe nationale par ailleurs porte-parole du comité de soutien au Syli national, Lucien Beindou Guilao, ce résultat n’est pas une surprise.

« Je ne suis pas surpris parce que dans l’analyse d’avant match, j’avais dit un jour que les clés du match étaient le respect. Respect des consignes, respect de l’adversaire et se mettre au niveau du Sénégal qui est une équipe sur papier qui était supérieur à nous. Et c’est ce que les gosses ont fait, les consignes ont été respectées, ils ont respecté l’adversaire, et ils se sont défendus sur chaque parcelle du terrain avec un couteau entre les dents. Une chose qui m’a beaucoup plus, ils ont été très agressifs, ils ont joué les duels à fond et le résultat est là. Même si on avait fait 25 fautes, c’est tout à fait normal parce qu’on a été plus agressif sur le ballon. On a eu 51% de possession de balle, c’est déjà une très bonne chose face à une équipe comme le Sénégal. Les chiffres sont bons, 7 corners et 2 grosses occasions de but (…) Nos gosses ont été vaillants, ils se sont battus et c’est la preuve que ce n’est pas une histoire de classement. C’est l’animation, c’est la volonté de se battre sur le terrain, se battre contre un adversaire bien organisé, se battre en respectant l’adversaire et se battre en respectant les consignes du coach. Ça, c’était vraiment impressionnant et je pense que la suite de la compétition va nous réserver beaucoup de surprises. »

Youssouf Keita