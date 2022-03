Matches amicaux du Syli national : Naby Keïta et Mohamed Bayo forfaits (Féguifoot)

Alors que le regroupement des joueurs du Syli national débute ce lundi 21 mars, à Chantilly, en France, le groupe de Kaba Diawara enregistre deux nouveaux forfaits. Le capitaine de la Guinée, Naby Keïta et l’attaquant clermontois, Mohamed Bayo ne vont pas disputer les deux matches amicaux du Syli national de Guinée lors de la trêve internationale.

« Naby Keita et Mohamed Bayo ne seront pas avec le groupe lors de cette trêve internationale. Le premier a un souci au genou et le second se plaint d’un problème au psoas.

Nous leur souhaitons prompt rétablissement », a indiqué la Fédération guinéenne de football.

Avant Naby Keïta et Mohamed Bayo, le groupe de Kaba Diawara avait enregistré cinq (05) forfaits mais qui ont été remplacés par d’autres nouveaux joueurs. Pour l’instant, on ignore si Kaba Diawara fera appel à d’autres renforts pour suppléer les absences de Naby Keïta et de Mohamed Bayo.

Le Syli national de Guinée va disputer les 25 et 29 mars, deux matches amicaux contre l’Afrique du Sud et la Zambie.

Sadjo Bah

