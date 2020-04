MATD/Conseil interministériel en visioconférence : le ministre Bouréma Condé livre ses sentiments

Covid-19 oblige, le conseil interministériel s’est tenu ce mardi 21 avril 2020 en visioconférence, sous l’égide du Premier ministre, chef du Gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana. Le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le général Bouréma Condé, y a pris une part active.

A sa sortie de la salle, le MATD a livré à chaud ses sentiments. « Durant environ quatre heures d’horloge, sous la présidence effective de Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du Gouvernement, les membres du gouvernement viennent donc de terminer leur séance de visioconférence. Deux sentiments forts se dégagent à mon niveau par rapport à cet exercice. Premièrement, il faut louer les effets bénéfiques des nouvelles technologies de l’information et de la communication, parce que c’est bien cette merveille qui nous permet, à des distances difficilement évaluables, de communiquer, de nous voir, d’échanger de façon interactive, en s’entendant et en se voyant. Très important. Deuxième sentiment : l’économie que l’on enregistre par là. A supposer que ces conférences se tiennent à Kankan, à Kouroussa, ou alors hors de la Guinée, faites le coût économique, du fait du déplacement de chacun des ministres du gouvernement et vous comprendrez la portée économique de ces visioconférences. Sans compter, actualité oblige, que les mesures sécuritaires sont ici sauvegardées. Avec la pandémie du covid-19, il n’y a pas de risques de se contaminer les uns les autres. Quoique les dispositions concernant les barrières sécuritaires soient respectées au niveau des membres du gouvernement, la prudence, en tout cas pour ce qui est de la distanciation, est ici résolue, de la façon la plus anonyme et la plus efficace. C’est quelque chose de très important. Je crois qu’avec le temps, on va se perfectionner, à la grande satisfaction des membres du gouvernement qui trouvent là, désormais, une voie de communication aussi efficace que si nous étions assis les uns à côté des autres. Voilà le sentiment qui se dégage à mon niveau par rapport à cette visioconférence que je salue encore une fois», a déclaré le ministre Bouréma Condé.

Service Communication du MATD