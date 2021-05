MATD : la Directrice du Bureau régional de l’UNICEF reçue par le ministre Bouréma Condé

La Directrice du Bureau régional de l’UNICEF, Mme Pierre-Marie Poirier, accompagnée du représentant de l’UNICEF en Guinée, M. Pierre N’Gom, a été reçue ce mercredi 26 mai par le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Général de division Bouréma Condé, qui avait à ses côtés des membres de son cabinet et certains Directeurs nationaux.

L’honneur est revenu au représentant de l’UNICEF en Guinée, M. Pierre N’Gom, d’ouvrir le bal des discours. Il s’est félicité des bonnes relations de coopération que son institution entretient si heureusement avec la Guinée, notamment avec le département en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Dans son intervention de circonstance, Mme Pierre-Marie Poirier, la Directrice du Bureau Régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, a indiqué qu’elle est venue en Guinée pour regarder comment l’UNICEF appuie le MATD et le gouvernement de Guinée plus généralement à transformer la vision que la Guinée a de donner le meilleur avenir à toutes les petites Guinéennes, à tous les petits Guinéens, comment cette vision se transforme en réalité concrète sur le terrain avec des résultats et des indicateurs qui vont vers le positif. « Le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation est un partenaire clé, un partenaire de longue date, un partenaire de proximité qui, au cours de ces nombreuses années de collaboration, montre qu’il est possible de faire la différence en mobilisant les autorités au niveau national et local, en engagent les communautés à participer à leur propre devenir, en adoptant une approche multisectorielle pour maximiser les résultats de l’efficacité des interventions, et en travaillant main dans la main pour faire une différence sur le terrain. », dira-t-elle.

Pour sa part, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Général de division Bouréma Condé s’est dit honoré par cette visite de Madame la Directrice régionale de l’Unicef dans son département. Il a mis un accent particulier sur le partenariat fécond qui lie le gouvernement guinéen à l’UNICEF. Il rappellera à propos le troisième pilier du Plan national de développement économique et social qui porte sur le capital humain. « Que vous parliez des faits d’état civil, de l’éducation, de la santé, de l’assainissement, toutes choses sans lesquelles l’on ne saurait parler d’un capital humain réel, l’UNICEF est au côté du gouvernement guinéen à travers non pas seulement mon département mais bien d’autres sectoriels tels que la Santé, la Justice et la Sécurité. Mais dans ce partenariat, et avec l’appui de l’UNICEF, nous sommes parvenus à créer une interopérabilité. », a relevé le ministre Bouréma Condé. Avant de magnifier l’excellence des relations entre son département et l’UNICEF. Il n’a pas tari d’éloges à l’endroit du personnel de l’UNICEF Guinée qui fait un travail de qualité sur le terrain au profit des enfants aux quatre coins du pays (enregistrement des naissances, campagne de vaccination, etc.).

Au nom de Son Excellence Monsieur le président de la République, Pr Alpha Condé, et de son Premier ministre, chef du Gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Foafana, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Général de division Bouréma Condé, a remercié l’UNICEF pour son accompagnement et son appui précieux à la Guinée.

Service Communication du MATD