MATD : le nouveau Représentant de la Cedeao reçu par le ministre Bouréma Condé

Ce mardi 13 octobre 2020, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le général Bouréma Condé, a reçu en audience le tout nouveau représentant résident de la CEDEAO en République de Guinée, S.E.M Mario Gomes Fernandes, d’origine Cap-Verdienne.

Dans son intervention de circonstance, Monsieur le Représentant de la CEDEAO a tout d’abord rappelé que cette visite de courtoisie au MATD intervient un mois après son arrivée en Guinée et trois semaines après la présentation de ses lettres de créance aux autorités compétentes. Il fera part de sa disponibilité à renforcer les relations de la CEDEAO avec la Guinée. En tant que citoyen cap-verdien, il dit être content d’être en Guinée. « Pour quelqu’un de ma génération, la Guinée est un pays de référence », a-t-il déclaré, soulignant le soutien total apporté par la Guinée de Sékou Touré aux leaders du PAIGC, le parti qui s’est battu pour l’indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Il s’est engagé par la suite à tout mettre en œuvre pour que la coopération entre la CEDEAO et la Guinée se renforce davantage.

En réponse, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le général Bouréma Condé, qui avait à ses côtés son chef de cabinet, M. Sékou Amadou Cissé, s’est dit honoré de la visite de Son Excellence Monsieur Mario Gomes Fernandes, le nouveau Représentant résident de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en République de Guinée.

Il notera au passage que ce dernier est venu, dans l’axe du protocole, prendre contact avec le gouvernement guinéen et particulièrement les départements qui, souvent, sont en liaison avec la représentation de la CEDEAO, qui a la mission de faire fructifier les relations bi et multilatérales à l’intérieur de l’organisation sous-régionale. Il est souvent en déplacement à l’intérieur du pays, surtout dans les zones frontalières. Monsieur le ministre fera observer que son département facilite ces déplacements du Représentant de la CEDEAO qui, à son tour, peut faire des remarques et autres suggestions afin que tout aille mieux entre pays de la CEDEAO. Avant de réitérer la disponibilité du MATD à s’employer, dans la mesure du possible, pour la pleine réussite de la mission du Représentant de la CEDEAO en Guinée.

Actualité politique oblige, Monsieur le ministre et son hôte de marque ont également échangé sur le processus électoral en cours dans le pays et ont émis le souhait de voir les choses se passer normalement pendant et après le vote du 18 octobre.

Service Communication du MATD