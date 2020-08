MATD-Mines : l’Union nationale des Orpailleurs reçue par les ministres Bouréma Condé et Abdoulaye Magassouba

Ce mercredi 26 août 2020, soit trois jours après son élection à Conakry, le tout nouveau Bureau exécutif de l’Union nationale des Orpailleurs de Guinée a été reçu dans la salle de réunion du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation par le ministre Bouréma Condé et son homologue des Mines, Abdoulaye Magassaouba. Un bureau qui est désormais présidé par Tidiane Koïta et qui compte parmi ses membres Elhadj Baïla Ly, le député uninominal de Dinguiraye.

L’honneur est revenu à Karifa Condé, le secrétaire général de l’Union, de présenter les membres du bureau. Il a mis l’occasion à profit pour remercier les deux ministres qui n’ont rien ménagé pour amener les orpailleurs de Guinée à s’entendre et à se choisir une structure faîtière représentative des différents acteurs de la filière. Il a été appuyé dans son intervention par Moussa Sakoba Keïta, le secrétaire à l’Organisation qui, à son tour, a rappelé les difficultés auxquelles les orpailleurs ont été confrontés ces deux dernières années.

Le nouveau président de l’Union des Orpailleurs de Guinée, Tidiane Koïta, a fait part de sa disponibilité à travailler, en toute sincérité, dans l’intérêt de la corporation et du pays tout entier.

Le ministre des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magassouba, s’est réjoui de la mise en place d’un nouveau bureau exécutif par l’union des orpailleurs. Il les a exhortés à faire preuve d’efficacité dans leurs actions pour mériter la confiance placée en eux. Avant d’insister sur l’impérieuse nécessité de rester dans le cadre de l’exploitation artisanale de l’or et de respecter à la lettre la réglementation en la matière (non utilisation des produits chimiques, des enfants mineurs et des explosifs).

Le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le général Bouréma Condé, a magnifié le rôle du ministre des Mines dans la recherche d’un terrain d’entente entre les orpailleurs. Au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République et du Premier ministre, il a remercié les orpailleurs pour avoir su surmonter leurs divergences pour regarder dans la même direction afin d’atteindre les nobles objectifs qu’ils se sont fixés. Avec le franc-parler qu’on lui connaît, le général Bouréma Condé a signifié aux orpailleurs que le chef de l’Etat et son Gouvernement tiennent à la fermeture des mines pendant la période des cultures. Il a réitéré son engagement et sa disponibilité à accompagner le nouveau bureau exécutif de l’Union nationale des orpailleurs de Guinée dans la mise en œuvre de son programme dans l’intérêt de ses membres et de la Guinée tout entière. C’est dans une atmosphère bon enfant que la rencontre a pris fin.

Service Communication du MATD