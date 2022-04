MATD: Mory demande à l’ANAD de fournir l’existence légale de la coalition et des partis qui la composent

A la veille de l’ouverture du cadre de concertation inclusive entre le CNRD et la classe politique guinéenne, le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation (MATD) a adressé un courrier à l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) dirigée par Cellou Dalein Diallo.

Un courrier dans lequel, Mory Condé demande à l’ANAD de lui transmettre un certain nombre de documents relatifs à la création de la coalition. Selon le MATD, la démarche vise à vérifier l’existence légale de la coalition dirigée par le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et des partis politiques qui la composent.

Ci-dessous, le courrier du MATD à l’ANAD