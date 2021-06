MATD-Pêche artisanale : le nouveau bureau exécutif de la FENAPAG/AC reçu par le ministre Bouréma Condé

Ce mercredi 02 juin 2021, le nouveau Bureau exécutif de la FENAPAG/AC, conduit par son premier vice-président, Minkael Soumah, a été reçu par le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Général de division Bouréma Condé.

L’honneur est revenu au secrétaire général de la Fédération de présenter ce nouveau bureau de 23 membres que sont : Président (Morlaye Foté Soumah) ; 1er vice-président (Minkael Soumah) ; 2ème vice-président (Amadou Fofana) ; Secrétaire général (Abdoulaye Soumah) ; Secrétaire administratif (Elh Babagalé Barry) ; 1er trésorier (Abdoulaye Matos Camara) ; 2ème trésorier (Mamasta Kèba Camara) ; 1er secrétaire chargé de l’organisation et des affaires sociales (Abdoulaye Cristacé Camara) ; 2ème secrétaire chargé de l’organisation et des affaires sociales (Mohamed Onovogui) ; 1er secrétaire chargé de la formation et de la vulgarisation des techniques de pêche (Fodé Oumar Conté) ; 2ème secrétaire chargé de la formation et de la vulgarisation des techniques de pêche (Mamadou Maladho Camara) ; 1er secrétaire chargé des relations extérieures, de la communication et de l’information (Fodé Idrissa Kallo) ; 2ème secrétaire chargé des relations extérieures, de la communication et de l’information (Tafsir Sylla) ; 1ère secrétaire chargée des études et du suivi des projets (Kadiatou Bangoura) ; 2ème secrétaire chargé des études et du suivi des projets (Moustapha Camara) ; 1ère secrétaire chargée des négociations et conflits (Mamasta Bangoura) ; 2ème secrétaire chargé des négociations et conflits (Alsény Bangoura Dubreka) ; 1ère secrétaire chargée du mareyage, du fumage et des autres techniques de transformation (Hadja Salématou Bangoura) ; 2ème secrétaire chargé du mareyage, du fumage et des autres techniques de transformation (Ibrahima Kalil Sylla) ; 1er secrétaire chargé de la protection de l’environnement et du cadre de vie (Fodé Aboubacar Soumah) ; 2ème secrétaire chargée de la protection de l’environnement et du cadre de vie (Kadiatou Condé) ; 1er secrétaire chargé de la production et des moyens de production (Idrissa Wattara Bangoura) ; 2ème secrétaire chargé de la production et des moyens de production (Mohamed Libérien Sylla).

Dans son intervention de circonstance, le secrétaire administratif de la Fédération, Elhadj Babagalé Barry, a rappelé que c’est dans le souci de redynamiser la filière de la pêche artisanale qu’une réunion s’est tenue le 10 avril 2021 à Boffa pour fusionner toutes les entités concernées et soucieuses du développement de leurs activités. Ce qui a donné naissance à une structure faîtière dénommée ‘’Fédération Nationale des Pêcheurs Artisans de Guinée et Activités connexes’’ (FENAPAG/AC). Il fera part de la disponibilité de la Fédération à travailler, main dans la main, avec le gouvernement dans l’intérêt des populations guinéennes. Au nombre des préoccupations du nouveau bureau de la FENAPAG/AC, Elh Babagalé Barry a cité entre autres: la lutte à outrance contre la pauvreté par la création de richesses et d’emplois, surtout pour les jeunes et l’autonomisation des femmes ; le recensement exhaustif des acteurs et actrices de la filière pêche artisanale ; le recensement et l’identification des navires de pêche artisanale ; le programme de lutte contre l’occupation anarchique et illégale du littoral par des sociétés étrangères non identifiées ; le programme de lutte contre l’insalubrité dans les débarcadères et/ou ports ; le plan de formation et de renforcement des capacités des organisations professionnelles de la pêche artisanale ; la réactualisation du programme de surveillance participative en mer ; les infrastructures modernes et adéquates dans la pêche artisanale.

En réponse, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Général de division Bouréma Condé, s’est tout d’abord réjoui de cette visite de courtoisie du tout nouveau bureau de la FENAPAG/AC, avant de souligner l’importance de la filière de la pêche artisanale dans notre pays. Au nom de S.E.M le président de la République, Pr. Alpha Condé, et de son Premier ministre, chef du Gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, il s’est dit être à la disposition des membres de la FENAPAG/AC, qu’il a vivement encouragés à faire preuve d’entente et de patriotisme dans leurs activités. Il a aussi promis de mettre de l’ordre dans la délivrance des agréments dans ce secteur vital qui emploie beaucoup de Guinéens. Une annonce qui a été accueillie par des applaudissements nourris.

Service Communication du MATD