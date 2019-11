MATD : signature d’un nouvel accord de partenariat avec le PAM

Ce vendredi 15 novembre 2019, l’on a procédé, au ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, à la signature d’un nouvel accord de partenariat (2019-2022) avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM).

L’honneur est revenu à la Directrice du SENAH, Mme Millimouno Delphine OUENDENO, de présenter au ministre Bouréma Condé la délégation du PAM conduite par son nouveau représentant résident, M. Ibrahima DIOP.

Dans son intervention de circonstance, M. Ibrahima Diop, représentant résident du PAM, a tenu à remercier le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le général Bouréma Condé, pour sa disponibilité. Il a aussi remercié le gouvernement guinéen pour les relations fructueuses qu’il continue de tisser avec le PAM, une institution des Nations unies qui travaille dans le pays depuis 1964. Il a rappelé que le travail du PAM s’articule essentiellement autour des cantines scolaires mais qu’il a également un volet ‘’Urgences’’ qui concerne le MATD, à travers son Service national d’action humanitaire (SENAH). D’où la signature de cet accord de partenariat pouvant permettre au PAM de travailler en étroite collaboration avec le MATD.

En réponse, le ministre Bouréma Condé s’est dit très satisfait du partenariat entre la Guinée et le PAM. « Le PAM, comme chacun de nous le sait, a une longue et très fructueuse relation de coopération, de partenariat avec le gouvernement de la République de Guinée. Un partenariat salué, au-delà des zones urbaines, jusqu’aux fins fonds des villages. Tous les Guinéens savent qu’il existe partout où se trouve une école rurale ce que l’on appelle une cantine scolaire », a-t-il déclaré. Avant de rappeler le drame que cause la déperdition scolaire à cause du manque de moyens chez beaucoup de nos compatriotes pour entretenir leurs enfants sur le chemin de l’école. Il précisera que ce nouvel accord de partenariat, qu’il a signé au nom du Gouvernement guinéen, entre dans le cadre du renforcement des relations avec le PAM, dans l’intérêt des populations. « La nouvelle donne, c’est que les produits locaux vont être utilisés et donc leur production encouragée à la base, à partir des groupements de femmes et de jeunes, dont les produits n’ont plus à chercher des débouchés. Ils sont tout de suite pris, rachetés par le PAM qui est déjà, en amont, dans l’effort de production en appuyant, mais aussi en aval dans la chaîne de consommation. C’est un facteur très important. », a-t-il ajouté. A noter que dans ce nouveau partenariat, le volet ‘’urgences’’ est pris en compte. Un domaine qui, on le sait, est réservé au SENAH dont le dynamisme et la promptitude sont appréciés de tous lors des catastrophes naturelles enregistrées dans le pays (inondations, sécheresse, feux mystérieux, etc.).

Au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Pr Alpha CONDE et de son Premier ministre, chef du Gouvernement, Dr Ibrahima Kassory FOFANA, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le général Bouréma Condé, a remercié le PAM pour son engagement et son accompagnement de qualité en faveur des populations guinéennes.

Service Communication du MATD