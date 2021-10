MATD : voici le discours d’installation du nouveau ministre, Mory Condé

Le nouveau ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, M. Mory CONDE, a été installé dans ses fonctions jeudi 28 octobre 2021. C’était au cours d’une cérémonie présidée par le ministre-secrétaire général du gouvernement, M. Abdourahamane Siké Camara. Nous vous proposons ici l’intégralité de son discours dans lequel il a décliné ses priorités et les défis à relever pour mériter la confiance placée en lui par le président du CNRD, président de la transition, chef de l’Etat, chef suprême des Armées, le colonel Mamadi Doumbouya.

« Mesdames et Messieurs les Membres du CNRD, Monsieur le Ministre Secrétaire Général à la Présidence du Gouvernement,

Monsieur le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République,

Monsieur le Ministre SG du Gouvernement Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement,

Mesdames et Messieurs les cadres du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation,

Chers invités,

Je voudrais avant tout propos remercier Son Excellence le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l’État, chef suprême des Armées, le Colonel Mamadi Doumbouya, l’ensemble des Membres du CNRD et Son Excellence Monsieur le Premier Ministre Chef du Gouvernement, Mohamed Beavogui pour m’avoir choisi, parmi tant d’autres Guinéens, pour diriger le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. C’est avec beaucoup d’humilité et de gratitude que j’accepte cette haute distinction qui m’honore et me motive davantage à mettre tout en œuvre pour réussir l’exaltante et ambitieuse mission à moi confiée. Je prends donc l’engagement formel de remplir cette nouvelle mission avec honnêteté, intégrité, rectitude et la discipline qui ont toujours constitué les règles d’or de ma vie et conditionné mon comportement en tant qu’homme probe et libre. Dans cet ordre d’idées, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mériter la confiance placée en moi et combler les légitimes espérances de la population. En ces instants précis, mes vives pensées vont à l’endroit des miens. A ma mère, arrachée très tôt à notre affection dont la fierté aurait été immense d’assister à cette cérémonie, mais je sais que son œil bienveillant continue de m’accompagner avec affection et amour. A mon père, que je remercie pour ses nombreux conseils avisés et son soutien indéfectible qui ne m’ont jamais fait défaut pour réussir mon parcours professionnel. A mon épouse pour sa disponibilité légendaire et sa patience incommensurable qui ont été toujours au service de la stabilité de notre couple. Mesdames et Messieurs, chers invités, cette nomination intervient dans un contexte particulier où notre pays s’est engagé dans une transition politique depuis le 5 Septembre 2021 qui doit indubitablement le mener vers l’établissement d’un ordre constitutionnel avec le concours de tous les Guinéens débouchant sur l’organisation d’élections libres crédibles et transparentes. L’organisation de ces futures élections suscite d’énormes attentes. L’esprit d’équipe doit prévaloir pour y arriver.

Mesdames et Messieurs, chers invités,

J’hérite d’un Département hautement stratégique, eu égard à son caractère hautement transversal. A cet effet, l’engagement et la mobilisation de mes futurs collaboratrices et collaborateurs constituera pour moi, une force de progrès et un gage de réussite. Nombreux sont les défis qui nous attendent afin de nous inscrire durablement dans les 5 principes fondamentaux qui soutiennent la vision du CNRD, à savoir: la rectification institutionnelle; la refondation de l’Etat; le rassemblement; le redressement et le repositionnement. C’est à travers ces 5 principes et valeurs, que nos futures actions en faveur de l’État et des entités décentralisées doivent désormais s’orienter. La restauration de l’autorité de l’État et le renforcement de la décentralisation sont au cœur des préoccupations du Gouvernement de transition dirigé par Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Mohamed Béavogui.

Mesdames et Messieurs, chers invités,

C’est dans ce contexte que je prends fonction, au moment où le Chef de l’État veut enfin engager véritablement notre Nation sur le chemin de l’émergence. Toute chose qui ne pourrait se réaliser que si chacun des Guinéens prend une part active à la construction de la future République exemplaire que le Colonel Mamadi Doumbouya appelle de tous ses vœux. Appuyer l’organisation des futures élections; Consolider la Décentralisation en dotant les collectivités locales de moyens financiers suffisants et par un transfert de compétence effective; Sécuriser nos frontières avec nos pays voisins; Redynamiser les ONG et les Mouvements Associatifs; Encadrer le fonctionnement des partis politiques; Améliorer les conditions des personnes retournées; Moderniser le système d’état civil sont entre autres les nombreux défis qui nous interpellent dont la réussite participera à qualifier positivement notre système démocratique et à améliorer qualitativement les conditions d’existence de nos populations.

Les collectivités locales organisées, renforcées et pourvues de moyens suffisants rapprocheront tout naturellement l’Etat central de la population avec des prestations de proximité et permettront en même temps la décentralisation effective des Services publics, comme le souhaitent ardemment le CNRD et son Gouvernement, à sa tête le Premier Ministre Mohamed Beavogui.

Chères collaboratrices, chers collaborateurs,

Pour atteindre ces objectifs, je sollicite humblement votre adhésion à l’esprit du CNRD, votre engagement pour une administration au service du développement, votre disponibilité pour une décentralisation effective et surtout votre parfaite loyauté à servir dignement la République. La bonne marche de l’Etat passe nécessairement par le bon fonctionnement de son administration centrale et décentralisée pour une meilleure territorialisation des politiques publiques. Mon allocution serait incomplète si je ne saluais pas les efforts constants et l’enthousiasme de tout le personnel du MATD qui a assuré l’intérim avant ma nomination. Je saisis cette occasion pour vous remercier chaleureusement, au nom du Président du CNRD. Je vais dorénavant travailler au quotidien avec vous. J’entends former une équipe dynamique axée sur un objectif commun, celui de réussir la Transition pour le bonheur de tous les guinéens partout où ils seront. J’en appelle également à l’esprit de solidarité de nos partenaires techniques et financiers à continuer, dans un cadre cohérent et renouvelé, les nombreux et divers appuis qu’ils ne cessent d’apporter à notre pays pour le renforcement de sa politique de décentralisation.

Mesdames et Messieurs;

J’adresse enfin mes plus vifs remerciements à tous ceux, je ne vais pas les nommer par crainte d’en omettre certains, qui ont été mes interprètes auprès du Chef de l’Etat et du Premier Ministre. Que Dieu me vienne en aide ! Que Dieu bénisse le président Colonel Mamadi Doumbouya ! Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens ! Merci de votre attention !Je vous remercie. »

