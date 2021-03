Matérialisation de la frontière Guinée-Sierra Leone : le ministre Bouréma relance les travaux, à Nongoa

Il s’est ouvert ce mercredi 03 mars 2021 une rencontre de deux jours à Nongoa (préfecture de Guéckédou) entre Guinéens et Sierra-Léonais pour la relance des activités de la commission technique mixte paritaire de matérialisation de la frontière.

La délégation guinéenne est conduite par le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Général de division Bouréma Condé, qui a à ses côtés SEM l’ambassadeur de la Guinée en Sierra-Leone (M. Gadiri Condé), le Directeur national de l’Administration du Territoire (M. Fadama Itala Kourouma), le Directeur national de la Réglementation administrative et des Frontières (M. Cécé Loua), le Directeur national adjoint de la Réglementation administrative et des Frontières (M. Moriba Magassouba), le Directeur du Service national d’appui à la Garde communale(Mohamed Diarra Camara), le chef section Relations transfrontalières à la DNAT(M. Oumar Baïlo Barry); des cadres de la DNAT et de la DNRAF. Il y a également dans la délégation des représentants d’autres départements ou institutions : Mamady Condé (Institut Géographique National), Colonel Makan Camara (MSPC) ; Colonel Issiaga Bangoura (MDN), Gaoussou Soumah (MAEGE) ; Abdoulaye Youla (MCI), Mohamed Sanoussy Nabé (Archives Nationales). Au niveau local, il y a le gouverneur de la région administrative de N’Zérékoré (le général Mohamed Gharé), le préfet de Guéckédou (M. Tamba Nestor Tonguino), les autorités militaires et communales de Guéckédou, les sous-préfets et les élus locaux. Quant à la délégation léonaise, composée d’une douzaine de personnes, elle est conduite par Monsieur Francis Languba Keili du Bureau de la Sécurité nationale. Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ainsi que celui de la Défense y étaient représentés.

Dans son discours de bienvenue, monsieur le préfet a insisté sur la nécessité de préserver la paix le long de la frontière guinéo-léonaise (de Nongoa à Forecariah). M. Tamba Nestor Tonguino a par ailleurs rappelé que les liens de fraternité et d’amitié ont toujours existé entre les peuples guinéen et léonais.

Au nom du partenaire technique et financier, la GIZ (Coopération allemande), M. David Leno a salué la volonté exprimée au plus haut sommet pour trouver une solution au problème de Yenga, une localité que les deux pays se disputent. Il a réitéré l’engagement de son institution à continuer à les accompagner au double plan technique et financier.

Le chef de la délégation sierra-léonaise, Francis Languba Keili, a, au nom du président Julius Maada Bio, mis l’accent sur le renforcement des liens séculaires entre la Guinée et la Sierra-Léone, deux pays liés par l’Histoire et la Géographie.

L’honneur est revenu au ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Général de division Bouréma Condé, de tenir le discours d’ouverture de la rencontre. « Je me réjouis de rappeler que la République de Guinée et la République de Sierra Leone constituent deux nations voisines au destin commun, dont les solides relations ont transcendé les vicissitudes du temps. La rencontre qui nous réunit ce matin est une retrouvaille fraternelle, celle des filles et fils de deux pays liés par l’histoire et la géographie. Elle fait suite à une série de rencontres que nos deux chefs d’Etat ont bien voulu tenir successivement à Conakry et à Freetown. », a-t-il indiqué. Il s’agit en effet de la rencontre tenue les 27 et 28 janvier 2021, avec une délégation conduite par le Président de l’Assemblée nationale de la Sierra Leone auprès du président de la République de Guinée, Pr. Alpha Condé ; de la rencontre ministérielle tenue les 08 et 09 février 2021 à Freetown ; et de la rencontre des deux chefs d’Etat tenue les 15 et 16 février 2021 à Conakry, au cours de laquelle trois (3) importants protocoles d’accord ont été signés. « Le Gouvernement sous l’impulsion de Son Excellence le Professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l’Etat, s’engage dans la dynamique de pacification des frontières, du bon voisinage, de la sécurité et de la coopération transfrontalière », a-t-il fait savoir à l’ouverture de la rencontre.

Service Communication du MATD