Matériels de campagne du PADES bloqués : les responsables du parti à Kankan réagissent…

Comme pour l’UFDG il y a quelques jours, les matériels de campagne du Parti des Démocrates pour l’Espoir-PADES de Dr Ousmane Kaba sont bloqués à la frontière guinéo-sénégalaise il y a plus de deux semaines maintenant. Cette situation rend furieux les responsables locaux de ce parti d’opposition à Kankan.

Mamady Madina Kaba, coordinateur régional du PADES déplore ce blocage de leurs matériels. Il en appelle à la responsabilité des autorités nationales pour la libération de ces kits de campagne.

« Le gouvernement a pris une décision pour fermer les frontières entre le Sénégal et la Guinée. Nos matériels sont déjà arrivés et ce sont deux conteneurs composés de t-shirts, des affiches et d’autres choses qui peuvent faciliter la campagne. Mais au jour d’aujourd’hui, les matériels sont bloqués et ça ne nous reste que dix jours avant l’élection. Vraiment nous ne sommes pas contents du fait que nos matériels sont bloqués par les autorités guinéennes. Nous demandons à l’opinion nationale et internationale de passer des plaidoyers afin que nos matériels de campagne soient disponibles », lance-t-il.

Poursuivant, il ajoute que c’est à cause du blocage de la Chine, que leur leader Dr Ousmane Kaba, a fait la commande au Sénégal, qui est aussi actuellement coupé de la Guinée.

« Vous savez la Chine est bloquée à l’heure-là, notre leader Dr Ousmane Kaba a voulu passer par le Sénégal. Il a lancé la commande à partir du Sénégal et à partir de là, les matériels devraient entrer. Nous avons deux conteneurs composés de matériels de campagne et de sensibilisation », explique-t-il.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan