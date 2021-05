Mathrurin s’autoproclame DC de KPC : ‘’sa déclaration est à prendre comme une réaction face à une situation bien déterminée (Lucien)

Dans cet entretien qu’il nous a accordé, le candidat au poste du vice-président de la Féguifoot, Lucien Beindou Guilao, s’est prononcé sur les questions concernant entre autres, sur l’auto-proclamation du Général Mathurin comme directeur de campagne de Kerfalla Person Camara ‘’KPC’’ et aussi sur la candidature de Abdoul Karim Bangoura ‘’AKB’’. Lisez !

Mediaguinee : Quelle lecture faites-vous vous sur l’autoproclamation du Général Mathurin comme directeur de campagne de KPC, poste que vous occupiez ?

Lucien Beindou Guilao : Disons que le Général m´a limogé manu militari (éclats de rires). Non mais de façon plus sérieuse, je pense que le Général s´est senti abusé dans cette affaire et sa déclaration est une réaction légitime face à ce sentiment qu´il a eu d´avoir été berné. Lors des causeries d´avant match, entendez par là lors des médiations, je pense que certaines personnes ont pris des engagements qu´ils n´ont pas respecté par la suite. Comme vous le savez, une médiation implique toujours des prises d´engagements entre les parties prenantes et si une des parties ne respecte pas ses engagements ou donne l´impression de ne pas les respecter, le médiateur se sent immédiatement vexé. La déclaration du Général Mathurin est à prendre comme une réaction face à une situation bien déterminée.

La candidature d’Abdoul Karim Bangoura ‘’AKB’’ pour la présidence n’est-elle pas le retour d’Antonio sans Antonio ?

A partir de l´instant où le candidat dit qu´il se présente pour barrer la route à ceux qui ont comploté contre le président Antonio Souaré, on pourrait dire que oui. Mais moi je pense que non. Il peut être soutenu par Antonio Souaré mais les deux personnages sont différents. Totalement différents.

Quelles sont vos chances pour briguer la première vice-présidence de la Féguifoot ?

Mes chances sont réels, j´ai le sentiment que ma personnalité intéresse les membres statutaires. Mon parcours sportif, professionnel et social plaide en ma faveur. Je suis très confiant, mais je sais aussi que tout est possible et je me suis déjà préparé à toutes les éventualités.

Réalisé par Youssouf Keita

+224 622285400