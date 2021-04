Mathurin Bangoura : “c’est l’As Kaloum qui a porté plainte à la Fifa contre Antonio”

C’est donc clair. Mamadou Antonio Souaré ne sera pas éligible à la fédération guinéenne de football. C’est en tout cas l’information donnée ce lundi matin par le président de la ligue guinéenne professionnelle de football, Mathurin Bangoura, dans l’émission Mirador sur Fim FM. Il revient ici sur ce qu’a dit la FIFA dimanche, si seulement le président du Horoya AC occupe la tête de l’instance dirigeante de football guinéen.

“Le président Antonio Souaré, la commission de recours pouvait le reconnaître. Si on partait aux élections et qu’il soit réélu, la fédération guinéenne de football allait être suspendue. La FIFA a été claire hier. La FIFA n’a pas été pour un premier temps saisie, c’est une consultation qui a été faite. On nous a mis en garde pour éviter qu’une suspension de nouveau arrive à la fédération. On ne va pas vous laisser arriver à ce niveau. Dans les consultations que vous êtes en train de faire, nous vous disons clairement, si le président Antonio Souaré est réélu, il est confirmé par la commission de recours. Dès l’instant que l’ASK continue ses démarches auprès des instances de la FIFA, nous voulons purement et simplement l’annulation de l’élection d’Antonio Souaré et en ce moment, la fédération guinéenne de football va être suspendue”, a-t-il précisé.

Selon le général de brigade, cette décision de la FIFA fait suite à la plainte portée par Bouba Sampil, le président de l’AS Kaloum.

“La plainte qui a été portée, ce n’est pas Salif Super V qui l’a porté. Il a signé le document en tant que secrétaire général, mais sous le label de l’AS Kaloum”, a dit Mathurin Bangoura.

Selon nos informations le retrait de la candidature de Mamadou Antonio Souaré, est attendu dans la journée de ce 26 avril. Puisqu’au sortir de la réunion par visioconférence hier avec la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Soumoura, le président de la république a demandé au principal concerné de privilégier l’intérêt national au détriment de l’intérêt personnel. Une triste fin pour celui qui a tout donné pour sa réélection à la Feguifoot.

Yamoussa Camara

