Matoto : Alpha Condé offre un important lot d’équipements au CAF en vue d’accroître la formation des jeunes filles

Une remise d’équipements et de matériels bureautiques destinés au centre d’autonomisation des femmes (CAF) de Matoto a eu lieu ce jeudi, 12 mars 2020, à la mairie de Matoto. Il s’agit d’équipements et matériels de travail destinés à la formation des jeunes filles dans les filières de la couture, la coiffure, la teinturerie, la saponification et l’art culinaire.

La cérémonie de remise a eu lieu sans la salle de conférence de la commune en présence du maire, de la directrice communale de l’Action sociale, de la promotion féminine et de l’enseignement (ASPFE), des responsables du CAF, des chefs de quartier et des femmes de la commune.

Selon le maire Mamadouba Tos Camara, l’idée de ces centres d’autonomisation s’inscrit dans l’initiative du président de la République de réduire le taux de pauvreté en Guinée à travers l’autonomisation des femmes.

« Nous sommes des services décentralisés et vous le savez tant bien que moi que le souci du président de la république c’est comment faire face à l’autonomisation des femmes pour réduire le taux de pauvreté dans notre pays et aussi comment accompagner les jeunes. Donc depuis notre prise de service à la commune nous nous sommes mis dans cette logique de faire en sorte que nos femmes dans la commune puissent vraiment avoir une situation descente. Donc, comme vous le savez, avec le Ministère de l’Action sociale et à travers la direction communale du CAF, aujourd’hui nous venons de recevoir un lot important de kits de matériels pour seulement appuyer le centre. Je suis très enchanté et sur d’avoir un jeune aujourd’hui qui est à la tête du CAF qui ne ménage aucun effort pour rendre cette vision du président de la république une réalité à travers la formation des jeunes filles au niveau de ce centre. Vous savez quand une femme surtout une jeune fille est autonome elle sera à l’abri de beaucoup de choses. Aujourd’hui nos filles sont trompées par les hommes, donc certaines seront à l’abri de la prostitution, certaines aussi seront à l’abri de certaines marginalisations dont les femmes sont victimes aujourd’hui. C’est donc pourquoi rendre une femme autonome est une façon de contribuer à leur épanouissement dans la société », a-t-il estimé.

C’est depuis le mois de juin que le CAF de Matoto a démarré ses activités, Yéro Bailo Barry, directeur communal du CAF de Matoto a affirmé que seul l’informatique y était enseigné.

« Le CAF de Matoto est un nouveau centre qui a démarré ses activités au mois de juin. Nous avions commencé avec l’informatique parce qu’il restait quelques matériaux dans la filière coiffure. On a reçu le reste du matériel il n’y a pas longtemps et aujourd’hui nous avons la filière informatique, la filière couture qui est effective dans ce centre et à partir des jours qui viennent nous pourrons nous lancer dans la formation en couture, en teinture, saponification et l’art culinaire. Au niveau de l’informatique, il y a beaucoup de filles qui ont été initiées aux logiciels de base. Mais avec l’ouverture des classes ces filles n’ont pas assez de temps pour revenir au centre et terminer la formation. Parce que là, elles vont à l’école le matin et reviennent à 16 heures, 17 heures, elles n’ont plus le temps de revenir terminer leur formation donc nous attendons soit les congés où la fermeture des classes pour terminer leur formation et leur donner des satisfécits », dira-t-il.

Parmi les bénéficiaires du CAF de Matoto, il y a Ciré Fofana, une apprenante en coiffure qui suit la formation depuis deux mois. « Ça se passe très bien parce que quand je suis venue même pour tracer des lignes, je ne pouvais pas. Mais pour le moment, je peux maquiller et aussi attacher des foulards. Je souhaite terminer ma formation mais après vu que mes parents n’ont pas les moyens je demande donc à l’État de nous soutenir.”



Quant à la Directrice communale de l’Action sociale, de la promotion féminine et de l’enfance (ASPFE), elle a plaidé la petitesse du CAF de Matoto. « Matoto étant la plus grande commune de Conakry, nous avons un CAF mais qui n’est pas digne de la commune de Matoto. Je lance un appel solennel au Président de la République, au ministre de l’administration du territoire, au ministre de l’Habitat et à notre cher maire qui est là aujourd’hui, de nous aider à avoir un lieu où on peut recevoir cette couche vulnérable qui est nombreuse à Matoto », a-t-elle sollicité.

A noter que depuis sa création, elles sont 170 filles à suivre une formation au CAF de Matoto.

Maciré Camara

+224 628 112 098