Matoto : après avoir jeté son bébé, une mère revient pour réclamer l’enfant à la famille adoptive

C’est aux environs de 22h le dimanche dernier que la famille Diallo a été surprise par la présence d’un bébé dans les ordures à côté de leur concession à Matoto Déviation.

Alerté par sa mère, Thierno Mamadouba Diallo, ainsi que d’autres membres de la famille ont conduit le garçon à l’hôpital sur instruction du procureur de première instance de Dixinn, nous explique le concerné.

« Ma mère sortait de la maison et elle a aperçu le bébé dans les tas d’ordures juste auprès de la cour où généralement les chiens et d’autres animaux sillonnent la nuit. Aussi on a récupéré le bébé nu à même le sol et on l’a couvert », dit-il. Et de poursuivre en ces termes : « j’ai aussitôt contacté mon voisin qui est huissier, qui m’a aidé à faire les démarches auprès du commissariat et de l’OPROGEM qui nous ont dit de garder le bébé. Ce qui fut fait ».

Deux jours après, Mariame Diaby, la mère de l’enfant s’est retournée sur les lieux réclamant la restitution du nouveau-né. Ce qui a suscité la colère des riverains qui ont conduit la dame au commissariat.

« Après une grossesse sans assistance, la dame a jeté le bébé. Quelques jours plus tard, elle décide de le reprendre sous la pression parentale. Nous allons voir pour le moment comment gérer les choses après son audition mais pour le moment elle est perturbée et désorientée. Donc nous préférons attendre avant de prendre quelque décision que ça soit », nous fait savoir Bountouraby Camara du service OPROGEM du commissariat central de Matoto.

Pour l’heure, la mère du bébé est sous le contrôle de la police. Le nouveau-né est encore avec la famille adoptive, qui ne compte pas abandonner l’affaire, selon ses membres. Nous y reviendrons….

Mariame Mayi Cissé