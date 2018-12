Matoto : Bah Oury favorable à une reprise du vote ‘’pour éviter une crise encore plus grave’’

Le fondateur de l’Union des forces démocratiques de Guinée (principal parti de l’opposition) et ancien ministre de la Réconciliation nationale Bah Oury a déclaré dimanche sur Djigui fm être favorable à une reprise du vote à Matoto où les candidats du Rpg Ac-en-ciel Mamadouba Tos Camara et de l’UFDG Kalémodou Yansané se disputent la victoire.

‘’Je vois mal le gouvernement revenir sur cette décision au risque de créer encore une crise plus grave que la tension qui existe aujourd’hui. Donc, de part et d’autre, c’est une question de responsabilité par rapport à l’intérêt du pays, par rapport à l’intérêt de la population, par rapport aussi à ce que le bon sens recommande’’, dit-il.

Pour lui, « rien n’est dit que c’est tel ou tel qui est vainqueur, donc les 45 personnes qui vont élire l’exécutif de la commune, il faut les réunir à nouveau pour qu’ils passent au vote de la manière la plus sereine, la plus équitable, la plus transparente. Et celui qui remportera sera le maire et les autres adjoints seront également élus ». Regrettant qu’en Guinée on ne parle de crise avec des ‘’entrepreneurs de la crise, ‘’pas de développement’’.

“Dans ce pays, les gens ne s’occupent pas des affaires essentielles, on ne parle pas de développement, on ne parle que de crise en Guinée. Je pense que la population en a assez et est fatiguée de tout cela”, lance-t-il enfin.

Elisa CAMARA