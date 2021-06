Matoto-bas-fond: un incendie vide une maison de son contenu

La famille Bangoura domiciliée au quartier Matoto non loin de la corniche devra désormais passer des nuits à la belle étoile. Pour cause, un incendie d’origine court-circuit a ravagé toute leur maison ce mardi 29 juin 2021.

Selon les témoignages recueillis sur place, il était environ 18 heures lorsque de la fumée est sortie de l’une des chambres. Aussitôt, des voisins ont alerté les secours qui n’ont ménagé aucun effort pour venir à bout du feu. Bien qu’aucune perte en vie humaine ne soit à déplorer, les dégâts matériels sont énormes.

Hadja Kadiatou Soumah, veuve Bangoura a tout perdu.

« Vous savez chaque chose difficile nous viens de Dieu. Nous savons pas comment d’où est venu ce feu. C’est l’un de nos enfants qui est sorti en courant de la maison en criante qu’il y avait de la fumée qui sortait. Mais les filles qui étaient là ont juste négliger l’appel de l’enfant, sinon que c’est en ce moment qu’elles devaient donner l’alerte en criant pour que les gens viennent nous aider. C’est la plus jeune sœur de l’une d’elle qui est sorti en courant. Moi je suis allée prendre deux valises et j’ai demandé qu’on m’aide à les sortir. Aujourd’hui, mon mari est décédé, nous avons tout perdu et il n’y a personne qui pourrait m’aider à réhabiliter notre maison, car nos enfants qui sont de pauvres orphelins ne travaillent pas. Il n’y a plus plus personne à me soutenir à entretenir cette maison », s’est-elle plaint.

Même si le concours des sapeurs pompiers a permis d’éteindre les flammes, toute la maison est dévastée. La pauvre veuve ne sait comment réhabiliter sa maison

« Ces choses que nous avons perdues, nous avons tout perdu mais c’est Dieu qui nous a octroyé cela. Le problème c’est comment réhabiliter la maison. Certains de nos enfants qui ont fini leurs études ne travaillent toujours pas d’abord et ça fait longtemps que mon mari est décédé. C’est surtout ça ma peine », a-t-elle déploré.

Maciré Camara