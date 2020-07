Matoto : Kory Kondiano et les habitants du quartier lavent leur linge sale en famille

Après les malheureux incidents survenus récemment au domicile privé de l’ancien président de l’Assemblée nationale à Matoto-Khabitayah, l’heure est au regret. En effet, dans la soirée de ce mercredi, 8 juillet 2020, une délégation des habitants de ce quartier composée de sages, de religieux et de représentants des jeunes a été reçue par le Haut représentant du chef de l’Etat.

Selon le porte-parole de ladite délégation, Elhadj Mamadi Koma, « l’objectif de cette visite est de venir présenter les excuses de tout le quartier au Haut représentant du chef de l’Etat, suite à la manifestation regrettable qui a conduit certains jeunes à s’attaquer à son domicile. Au nom des nombreux habitants de notre quartier, nous lui présentons toutes nos excuses et nous lui promettons que ces genres de choses ne se reproduiront plus ici. Qu’il sache que nous sommes de cœur avec lui et qu’il veille accepter nos excuses en tant que croyant… »

Touchés par cet acte, Claude Kory Kondiano et son épouse ont tour à tour salué les habitants du quartier à travers ladite délégation pour cette belle initiative allant dans le sens de la consolidation du bon voisinage.

« Comme l’a tantôt dit mon épouse, j’ai pardonné tout ce qui s’est passé. Car, étant croyant, je pense que ce qui s’est passé n’est qu’un fait de Dieu. Comme vous l’avez constaté, dès les premières qui ont suivi l’arrestation de certains jeunes manifestants, j’ai tout de suite ordonné qu’on les libère tous. Je remercie le quartier pour cette démarche hautement humaine et je rassure tout un chacun que ce tout est fini », dira entre autres le Haut représentant du chef de l’Etat.

