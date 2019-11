Matoto : le maire Mamadouba Tos Camara préside une session extraordinaire de son conseil communal

Dans le cadre de la transparence, le maire de la commune de Matoto, Mamadouba Tos Camara a présidé ce vendredi 15 novembre, une session extraordinaire de son conseil communal pour examiner quelques décisions phares. C’était dans les locaux de la mairie en présence de plusieurs conseillers communaux et des chefs de quartier.

Il était question d’examiner deux points à savoir l’examen du projet de convention de coopération entre la commune de Boudouaou El Bahri de la République Algérienne populaire et la commune de Matoto et de l’adoption des canevas du projet de plan de développement local (PDL) de la commune de Matoto.

Dans son intervention introductive, le maire a fait savoir que le conseil communal, une fois installé doit obligatoirement consulter l’organe délibérant qu’est le conseil communal pour la prise de toutes les grandes décisions.

« Notre conviction collective m’importe le devoir de vous faire appel en vue de mettre en exécution vos orientations par rapport aux problèmes qui assaillent les populations de Matoto. Il s’agit aujourd’hui de vous soumettre pour approbation deux importants projets nécessaires à l’atteinte de nos objectifs. Premièrement, le projet de convention de coopération entre la commune de Boudouaou El Bahri de la République Algérienne populaire et la commune de Matoto. Pour la petite histoire, cette initiative est née de la volonté manifeste de son Excellence Noureddine Bedoui, alors ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, actuellement Premier ministre, de voir s’établir une coopération entre la commune de Matoto et l’une des communes Algériennes. Deuxièmement, le projet du plan de développement local », dira entre autres Mamadouba Tos Camara.

Au terme des débats qui ont duré plusieurs heures, les différents points inscrits à l’ordre ont été adoptés par la majorité des conseillers communaux présents.

Youssouf Keita

