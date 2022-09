Matoto : le petit Thierno Amadou, emporté par les eaux, retrouvé sans vie 

Comme annoncé dans la soirée d’hier par votre quotidien Mediaguinee, les nombreuses recherches pour retrouver le corps de Thierno Amadou Diallo, emporté par les courants d’eaux à Matoto Africof ont porté fruit après 24heures de recherche.

Son corps a été retrouvé à Matoto bas-fond, ce Lundi à 14h.

Ibrahima Sory Camara, pêcheur de profession, explique les circonstances dans lesquelles, il a découvert le corps.

» Cet après-midi, j’ai décidé de sortir en mer pour pêcher. Après quelques coups de filet, j’ai constaté qu’il y avait une chose qui ressemblait beaucoup au pied d’un enfant. C’est ainsi que je l’ai tiré et j’ai vu que que c’était un enfant », a expliqué ce pêcheur.

Informé de la disparition d’un enfant, le pêcheur a immédiatement alerté les autorités. « Depuis hier, ses parents le cherchaient, même ce matin ils étaient là donc on avait une idée de qui il était. Donc directement j’ai appelé les autres et on a appelé les autorités », nous a relaté ce pêcheur.

A en croire le chef de port de Matoto Fassa, le corps de Thierno Amadou Diallo s’ajoute aux nombreux autres découverts sur les lieux depuis le début de cette saison pluvieuse.

Mayi Cissé