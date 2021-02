Matoto Parc : le maire Mamadouba Tos Camara inaugure une mosquée flambant neuve

Achevée grâce à un apport inestimable de la mairie de Matoto, la mosquée de Matoto Parc, non loin du domicile privé de l’ancien ministre, Abidine Sanoussy a été officiellement inagurée ce vendredi, 5 février 2021.

La cérémonie était placée sous la présidence du maire de la commune de Matoto, Mamadouba Tos Camara qui avait à ses côtés les autorités religieuses régionales, communales et de plusieurs imams venus des différentes mosquées de ladite commune.

Pour une capacité de près de 300 fidèles, cette maison de Dieu est bâtie en plein cœur du marché et permettra sans nul doute aux nombreux musulmans d’accomplir leurs prières journalière dans des conditions optimales.

C’est pourquoi dans son allocution de bienvenue, le porte-parole des responsables dudit marché n’a pas manqué d’éloges à l’endroit du maire qui, à l’en croire, a posé assez d’actes depuis son avènement à la tête de la plus grande commune du pays (Matoto).

« C’est l’occasion pour nous de remercier le maire pour tout Ce qu’il fait pour ce marché depuis son arrivée à la tête de cette commune. Son premier acte a été de débarrasser le marché Parc des immondices puantes qui étaient devenues le référentiel du marché à travers la ville de Conakry. Ensuite, il a apporté une véritable reforme au sein de l’administration du marché afin que le conseil du marché travaille et défende l’intérêt supérieur des marchands et marchandes (…) Qui parle de l’islam, de la prière, parle forcément de la propriété et qui parle de la propriété parle de l’eau qui est source de vie. Et c’est grâce à Monsieur le maire Mamadouba Tos Camara que le marché Matoto Parc, à l’instar des autres marchés de la commune, a bénéficié un forage avec un cube de 5000 mètres cubes d’eau qui est d’une grande utilité aujourd’hui pour l’ensemble des citoyens qui fréquentent ce marché et sans oublier son apport financier qui nous a permis de finaliser les travaux de cette mosquée », dira-t-il entre autres.

Pour sa part, le maire a rendu un vibrant hommage aux personnes qui ont pris l’initiative de construire cette mosquée mais qui ne sont plus dans ce monde. Il a par ailleurs invité les uns et les autres à la paix pour permettre au pays d’avancer.

« L’autorité communale, par ma voix, encourage tout un chacun pour le travail abattu. C’est vrai qu’ils disent qu’on a construit un forage et une fontaine de 5000 litres. Mais cela est dû à leur engagement et les contributions qu’ils ne cessent donner comme taxes au niveau de la commune. C’est une sorte de restitution et nous leur rassurons que nous serons à leur disposition », a martelé le maire.

Youssouf Keita

+224 666487130