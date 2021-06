Mauvais état du tronçon Banankoro-Kissidougou : l’aide de l’Etat vivement sollicitée !

Banankoro est une zone située dans la préfecture de Kérouané, en Haute Guinée où existent d’importantes réserves de diamant de bonne qualité avec plus de 80% de pierres de joaillerie.

La ville connaît depuis 1946 des travaux d’exploitation tant industrielle avec des entreprises comme l’EGED (Entreprise Guinéenne d’Exploitation du Diamant), le SNED (Service National d’Exploitation du Diamant)et AREDOR (l’Association pour la Recherche et l’Exploitation du Diamant et de l’Or), qu’artisanale avec la ruée de nombreux exploitants de toute notre sous-région.

Ces activités ont procuré des revenus à l’Etat et à certains individus. Malgré toutes ces richesses, la ville reste l’une des plus pauvres du pays avec les routes fortement dégradées et oubliée par l’Etat depuis des années.

Encerclée par les montagnes appelées ( Longborima) , la route entre Kissidougou-Banankoro distante de 135 km sera bientôt coupée si rien n’est fait d’ici les grandes pluies. Faute de moyens, le maire de la commune, Malon Diawara et l’ association Longborima ainsi que les jeunes des 3 districts ( Sigbaldou , Mansando et Tissinkori) ont décidé de remplir les grands faussés qui servent de passage des eaux. Le maire de cette commune, malgré le manque de moyens, nous montre des exemples.

Interrogé par Mediaguinee, le vice-président de la jeunesse de Banankoro nous a fait part de sa satisfaction. « Je suis très content aujourd’hui par ces retouches. Même s’il n’y a rien, on va montrer que nous pouvons faire pour nous-mêmes et à la hauteur de nos moyens. Nous saluons le maire et les autorités pour leur encouragement. Vous avez vu, le maire travailler comme les autres, parce qu’il a le souci de cette route qui relie Banankoro à Conakry via Kissidougou. Donc, il faut sauver cette route à tout prix. Nous interpellons l’Etat aussi à nous venir en aide.

Rappelons que depuis des années d’exploitation, seule l’entreprise Guiter Mining retouchait cette route par les machines de la société.

Moussa Oulen Traoré