M’bany Sangaré à la jeunesse du RPG : ‘’notre rôle est d’empêcher tout dégât qui pourrait causer la panique dans la cité’’

L’appel à manifester du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) a été largement évoqué ce samedi 12 octobre, au siège national du RPG Arc-en-ciel, à l’occasion de son assemblée générale hebdomadaire.

Prenant la parole pour la circonstance, le secrétaire national de la jeunesse de ladite formation politique, M’bany Sangaré a invité l’ensemble des jeunes à jouer pleinement leur rôle qu’est selon lui, d’empêcher tout dégât qui pourrait causer la panique dans la cité. Lisez cet extrait !

« Ce matin comme hier soir, nous réitérons le message du parti en direction de l’ensemble des structures de jeunesse, des mouvements de soutien, des jeunes, des partis alliés et de toutes les organisations affilées au RPG Arc-en-ciel. Le RPG Arc-en-ciel se bat pour promouvoir la paix, la démocratie et l’unité nationale dans notre pays. Plus de 30 ans dans l’opposition, jamais un seul jour, le leader du RPG Arc-en-ciel et l’ensemble des militants n’ont prôné la violence. Ce n’est pas dans notre habitude et dans notre vie.

Ceci dit, à partir de demain dimanche, toute la jeunesse du RPG Arc-en-ciel et des partis alliés doivent rester vigilants, cultiver la paix, la concorde nationale et l’unité de notre pays. Veiller à ce qu’une campagne de ramassage des vieux pneus abandonnés çà et là que les adversaires se sert pour semer le désordre et la panique au sein de la population paisible. Notre rôle est d’empêcher tout dégât qui pourrait causer la panique dans la cité. Pour cette raison, les comités de base, les sous-sections, sections, mouvements de soutien et toute l’administration, chacun doit œuvrer afin que ces instruments vieux, les vieux pneus, les garages soient surveillés pour empêcher les fauteurs de trouble d’agir pour assurer leur forfaiture. Donc au nom de la direction nationale du parti, l’ensemble de la jeunesse du parti est engagée à cultiver la paix et à promouvoir l’unité nationale de notre pays.»

Youssouf Keita, depuis le siège du RPG