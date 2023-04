Me Abdoulaye Keïta sur la comparution de Ben Youssouf : « nous allons demander la comparution forcée de sa femme »

A la barre depuis hier, Docteur Ben Youssouf Keïta a fait le récit des exactions subies par son épouse, Fatoumata Youla, lors des évènements du 28 septembre 2009.

Contrairement aux propos de Ben Youssouf Keïta qui soutient que son épouse a la phobie des bérets rouges, l’avocat du colonel Moussa Tiégboro Camara souligne que Fatoumata Youla était récemment à Conakry et doit comparaitre devant le tribunal criminel pour livrer sa part de vérité.

Me Abdoulaye Keïta martèle que la défense va demander une comparution forcée devant le tribunal criminel de l’épouse de Ben Youssouf Keïta afin qu’elle puisse livrer sa part de vérité.

« Dans ce dossier, il (Ben Youssouf Keïta) a dit que sa femme n’est pas là, qu’elle a peur des bérets rouges. Ce qui est archi-faux. Le 05 septembre 2022, sa femme était là (en Guinée) pour célébrer le mariage de sa fille. Le 22 août, sa femme était là. Et tout récemment le 19, elle vient de quitter. Nous, nous allons demander la comparution forcée d’ailleurs de sa femme, par rapport à ce procès pour qu’elle puisse donner sa version des faits devant ce tribunal criminel », a martelé Me Abdoulaye Keïta.

Le conseil du colonel Moussa Tiégboro Camara souligne que les Ouï-dire de l’ancien député ne compte pas en matière de Droit.

« Il rapporte ce que sa femme a vécu. Donc, sa femme doit être là pour donner sa version des faits. [On m’a dit, on m’a dit], ça ne veut rien dire en droit. Il faut vivre avec les faits. Et donner ses explications à travers les faits. Ce n’est pas on m’a dit ou j’ai entendu, non, j’ai vu. C’est ce qui peut motiver le tribunal à prendre une très bonne décision », a laissé entendre Me Abdoulaye Keïta.

Par ailleurs, l’avocat indique que si l’épouse de Ben Youssouf Keïta refuse de comparaitre devant le tribunal criminel, les dépositions de son époux doivent être écartées purement et simplement du débat devant le tribunal criminel.

Sadjo Bah