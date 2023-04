Me Abdoulaye Keïta : « Vous allez voir Colonel Tiégboro sortir de ce procès blanc comme un cheval »

Réagissant aux propos à la barre de Docteur Ben Youssouf Keïta ce mardi 11 avril, Me Abdoulaye Keïta, un des conseils du colonel Moussa Tiégboro Camara soutient que l’ancien membre du bureau politique de l’UFDG est passé à côté.

Pour l’avocat, le politique n’a fait que raconter les propos de son épouse accusant le Colonel Moussa Tiégboro Camara de ne l’avoir pas suffisamment aidé pour la sauver des mains des militaires le jour du massacre.

Selon Me Abdoulaye Keïta, les accusations portées contre son client sont non fondées. Il soutient que le colonel Moussa Tiégboro sortira blanc comme un cheval du procès des évènements du 28 septembre 2009.

« Dr Ben Youssouf Keïta est passé à côté. Il n’a fait que rapporter les propos de sa femme (…). C’est sa femme qui vient lui dire qu’au niveau du stade, c’est colonel Tiégboro Camara qui a dit : arrêter et que son garde du corps est venu la gifler. C’est archi-faux. Colonel Tiégboro Camara n’a pas été jusqu’au niveau des gradins. Il n’est jamais allé là-bas. Personne n’a dit qu’il a vu colonel Tiégboro Camara au niveau des gradins. C’est du montage. Colonel Tiégboro ne s’est jamais vu avec cette dame. Ces déclarations sont allégations. Ce sont des déclarations non fondées », a déclaré Me Abdoulaye Keïta avant d’ajouter : « Vous allez voir colonel Tiégboro sortir de ce procès blanc comme un cheval. Pour le moment, il n’y a pas d’inquiétudes, colonel Tiégboro Camara est serein ».

A en croire l’avocat, le colonel Moussa Tiégboro Camara va sortir les mains hautes après les plaidoiries et les décisions qui vont suivre.

Sadjo Bah