Me Amadou Oury Diallo : « on a vu un ancien ministre de la Santé [col. Chérif Diaby] en train de fuir ses responsabilités »

Dans une interview qu’il a accordée aux médias à la pause de l’audience de ce mardi 16 novembre au tribunal de Dixinn, délocalisé à la Cour d’Appel de Conakry, Me Amadou Oury Diallo, un des avocats de la partie civile, a fustigé les réponses du colonel Abdoulaye Chérif Diaby, ex-ministre de la Santé sous Dadis qui était encore à la barre.

« C’est vraiment très dommage. Nous avons vu un ancien ministre de la Santé qui est en train de fuir ses responsabilités. Un ministre à l’époque qui était responsable de la Santé et de l’Hygiène publique qui devrait s’occuper des blessés et des différents corps, mais qui dit qu’il ne connaissait absolument rien qu’il n’avait rien appris, qui n’avait effectué aucun déplacement ni envers les blessés, ni envers les femmes violées, ni envers les leaders politiques blessés. Quelqu’un qui n’a pas voulu coopérer avec la Croix-Rouge nationale et internationale alors que, c’est cette Croix-Rouge qui a ramassé les corps au stade pour les acheminer au niveau des morgues. Je pense que la partie civile a été vraiment très désolée de voir un tel ministre à la barre qui a fui ses responsabilités », a déclaré Me Amadou Oury Diallo.

Christine Finda Kamano

622716906