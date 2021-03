Me Amadou Timbi Diallo : ‘’les conditions de détention à la maison centrale sont mauvaises’’

Après s’être fendu unanimement d’un communiqué avec tous ces collègues du collectif d’avocats de la défense des opposants politiques pour remettre en cause la sortie du Ministère de la justice sur le rapport médical de leur clients, Me Amadou Timbi Diallo revient pour parler de la vie carcérale à la prison civile de Coronthie.

Dans l’émission ‘’On refait le monde’’ de Djoma médias de ce mardi, 23 mars, l’avocat soutient que « les conditions de détentions à la Maison centrale, comme la plupart des Maisons de détentions en Guinée sont mauvaises. La preuve en est que d’abord, il y a une surpopulation. Et quand il y a une surpopulation, forcément on ne peut pas dire que les conditions sont idéales. Deuxièmement, on a enregistré quand même des cas de malades et de morts », a-t-il rappelé.

En ce qui concerne la situation d’Ousmane Gaoual Diallo et compagnie, cet avocat est revenu avec insistance : « Le gouvernement fait ce qu’il peut. Mais ce qui sont là-bas et qui sont concernés, savent qu’ils ne sont pas dans les meilleures conditions. Et les avocats que nous sommes, nous l’attestons. Ils ne sont pas dans les meilleures conditions », a précisé Me Amadou Timbi Diallo.

Yamoussa Camara

