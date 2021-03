Me Béa au sortir de la rencontre tripartite : ‘’nous pouvons désormais accéder à nos clients’’

Une rencontre tripartite a eu lieu ce jeudi, 4 mars 2021 au siège de l’ordre des avocats, sis dans l’enceinte de la Cour d’Appel de Conakry entre le conseil de l’ordre présidé, le ministre de la Justice Garde des Sceaux, la ministre de l’Autonomisation des Femmes ainsi que le collectif des détenus politiques.

L’objectif de cette rencontre était de discuter sur la possibilité de permettre aux avocats d’être en contact avec leurs clients interpelés dans le cadre des événements post-électoraux (Ousmane Gaoual et Cie) détenus à la Maison centrale.

Au sortie de cette rencontre s’est tenue huit-clos et qui a durée près d’une heure, Me Salifou Beavogui du collectif des avocats a rappelé que tout s’est très bien passé.

« Aujourd’hui, nous avons eu l’assurance que nous pouvons désormais accéder à nos clients parce que c’était le seul point qui nous a amenés ici. Le fait que nous n’avions plus le droit de rencontrer nos clients. Nous avons reçu toutes les assurances que nous pourrons désormais accéder à nos clients, mais dans le strict respect de l’urgence sanitaire. Parce que nous sommes dans une urgence sanitaire. Et surtout que la situation est aujourd’hui plus ou moins alarmante », s’est-il réjouit.

Poursuivant, il dira que « quatre de nos clients ont été positifs au Covid-19 et ils doivent être internés dans le centre. Comprenez bien que nous ne pouvons pas nous plaindre lorsqu’on va nous dire qu’on ne peut pas les rencontrer. C’est même dans notre propre intérêt de ne pas les rencontrer en ce moment. Mais ceux-là qui ne sont pas malades et qui ne sont pas déclarés positifs, nous pouvons bien les rencontrer. »

Pour sa part, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Mory Doumbouya, a précisé : « J’étais venu à la maison d’avocat pas pour discuter d’un dossier, mais pour aplanir les divergences de vue sur des questions liées à des procédures en cours d’instruction. Je pense que l’essentiel était de trouver un compromis et ce compromis a été trouvé. Je n’en dirai pas plus. »

Mamadou Yaya Barry