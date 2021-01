Me Béa: ‘’j’ai tout fait pour que le dossier de ”Grenade” soit programmé à la Cour d’appel, impossible”

Interrogé par Mediaguinee, l’avocat Salifou Béavogui a indiqué samedi qu’il n’a pas encore réussi à faire inscrire au rôle le dossier de Boubacar Diallo ”Grenade”. Il dit avoir demandé au procureur général près de la cour d’appel de Conakry d’accepter d’enrôler le dossier du jeune Boubacar Diallo “Grenade”, condamné en 2019 à 10 ans de prison pour détention illégale d’armes de guerre et de tentative de meurtre au tribunal de première instance de Dixinn. En vain.

Pour lui, cet ancien militant de l’ufdg de Cellou Dalein Diallo qui est en détention depuis 2018 est actuellement souffrant.

“Grenade est en prison depuis près de 4 ans. On a fait appel, impossible d’organiser son procès à la cour d’appel. Je me suis battu j’ai tout fait pour que son dossier soit programmé impossible”, a dit l’avocat. Par ailleurs d’indiquer : “j’aimerais bien que monsieur le procureur général près de la cour d’appel de Conakry accepte d’enrôler le dossier pour que le jeune soit situé sur son sort. Il est en prison, il est malade. Il est accusé de détention illégale d’armes de guerre et de tentative de meurtre. Aujourd’hui il est en prison isolé, abandonné. Le moindre qu’on puisse faire c’est qu’il soit jugé”.

Elisa Camara

