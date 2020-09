Me Béa : ‘’je viens de rencontrer Souleymane Condé, détenu à la DPJ”

Arrêté samedi dernier, Souleymane Condé, activiste, leader du Mouvement Diversité républicaine de Guinée (DRG) et membre du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) a reçu à la DCPJ, ce lundi la visite de l’un de ses avocats en la personne de Me Salifou Béavogui.

L’avocat que Mediaguinee a joint juste après sa sortie de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), ce matin a déclaré : «je viens de rencontrer Souleymane Condé détenu à la DPJ. L’entretien s’est bien passée. Nous veillons sur la procédure”.

A la question de savoir ce qu’on reproche à Souleymane Condé qui est en séjour en Guinée depuis quelques semaines maintenant, l’avocat de préciser : “Pour le moment, nous n’avons aucune idée de ce qu’on lui reproche”.

Par ailleurs, Me Bea a rappelé s’être entretenu avec les activistes Roger Bamba et Youssouf Dioubaté tous détenus à la DPJ :» ils ont le moral. Et le collectif des avocats du FNDC est déjà à pied d’œuvre pour assurer efficacement leur défense”.

Elisa Camara

