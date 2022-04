Me Béa sur la détention de Kassory et Cie: « nos clients ne méritent pas d’être en prison »

Au sortir de la Crief, mercredi, où ses clients, les anciens Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et ministres Dr Mohamed Diané, Oyé Guilavogui et Diakaria Koulibaly ont été inculpés, pour des faits de détournement de deniers publics et placés sous mandat de dépôt, Me Salifou Béavogui a dénoncé avec force cette procédure judiciaire.

« Ils ont été tous inculpés pour des faits de détournement de deniers publics. Et, le procès aura lieu le 11 Avril prochain devant une des chambres de la Crief. Nous protestons contre cette façon de faire. Vous savez dans notre pays nous avons toujours dénoncé l’injustice. Nous sommes allergiques à l’injustice. Nous comprenons que nous avons à faire à une procédure expéditive et punitive. Nous, nous défendons tous les citoyens guinéens qui sont en conflit avec la loi. Nos clients partent en prison à l’instant mais nous pensons qu’ils ne méritaient d’être en prison parcequ’ils bénéficient de la prejonction d’innocence« , a fait savoir Me Salifou Beavogui.

A noter qu’une conférence de presse des avocats en charge de la défense de Kassory et Cie est prévue demain jeudi à 15 heures à la cour d’appel de Conakry.

Elisa Camara

+224654957322