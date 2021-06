Me Béavogui aux graciés Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté : « acceptez, c’était le destin »

Me Salifou Beavogui, à la sortie de prison de ses clients Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté, ce mercredi 23juin 2021, et après avoir remercié le président Alpha Condé pour cet acte posé (grâce présidentielle), a demandé à ces derniers de laisser cette affaire derrière eux.

«Ce 23 juin 2021, c’et un nouveau jour pour moi. Aujourd’hui, monsieur Souleymane Condé de nationalité guinéo-américaine et Youssouf Dioubaté de nationalité guinéenne sont libres. Je commence d’abord par prier Dieu que l’âme de leur troisième, monsieur Roger Bamba, qui était dans le même dossier qu’eux, repose en paix. Il n’a eu ni la chance, ni ce droit de comparaître devant les juridictions. J’étais chargé avec mes confrères de les défendre. Ils ne se connaissent pas mais ils avaient été embarqués dans le même dossier et on les avait mis ensemble. Que son âme repose en paix dans sa terre natale de Lola qu’il a rejointe. Je voudrais, au nom de mes clients qui sont très épuisés après 9 mois de détention, remercier tout d’abord le bon Dieu, le Tout-Puissant Allah qui nous a permis de voir ce jour, qui a permis à mes deux clients de résister, de survivre, de tenir jusqu’aujourd’hui. Pendant 9 mois, nous sommes restés derrière eux. Et ensuite, je remercie vivement monsieur le Président de la République, puisque les deux ont été condamnés à un an. Il reste encore 2 mois 25 jours mais même une seconde en prison est beaucoup. Merci à monsieur le Président de la République qui a accepté de signer le décret libérant mes clients. Ensuite, il faut remercier toutes les personnes sur le plan national et international qui ont agi à visage découvert, à visage caché dans l’anonymat. Puisque vous savez que l’avocat ne peut pas lui seul tout faire mais il y a eu des personnes qui sont intervenues…. Merci à vous journalistes, merci au collectif des avocats qui, sous la pluie, au soleil, n’a cessé de défendre ces personnes. Je demande à mes clients de mettre déjà cette affaire derrière nous, d’accepter, c’était le destin. Continuons notre vie pour le bien-être de la Guinée»

À souligner que Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté ont été graciés suite au pardon demandé au président de la République dans une lettre qu’ils auraient adressée à ce dernier. Serait-elle la même méthode que le professeur Alpha Condé adoptera pour libérer le reste des détenus.

Christine Finda Kamano