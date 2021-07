Me Béavogui : “Bogola Haba a été opéré 2 fois au coeur. Nous sollicitons un examen médical…”

L’avocat du président d’honneur de l’UGDD, Kéamou Bogola Haba arrêté dans la soirée du mercredi sollicite un examen médical de son client avant une quelconque décision de le maintenir en détention. Parceque, dit Me Salifou Béavogui, son client poursuivi pour des faits “d’atteinte aux intérêts de la nation, trouble à l’ordre public, offense au chef de l’Etat” a été opéré 2 fois au coeur.

“Notre client a déclaré aux enquêteurs qu’il a été opéré au coeur deux fois. Donc vu tout cela, nous sollicitons qu’il soit soumis à un examen médical rapidement pour savoir est est-ce que son état de santé est compatible avec la garde à vue à plus forte raison la détention. Donc nous sommes très inquiets et nous demandons à l’enquêteur de procéder à un examen médical”, a confié Me Béa au bout de fil de Mediaguinee.

Dans la journée, le porte-parole du gouvernement Tibou Kamara a révélé sur RFI que M. Haba doit s’expliquer sur ses “propos subversifs”

« [Bogola Haba] s’est livré à des déclarations appelant à la désobéissance civile, appelant à l’insurrection. On ne peut pas admettre dans une démocratie qu’on demande à faire partir un président de la république. Je pense qu’il est tout à fait normal que les services de sécurité interpellent la personne concernée pour qu’elle s’en explique », a dit M. Kamara.

Elisa Camara

