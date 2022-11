Me Béavogui précise : « ceux qui disent que j’ai noyé Marcel… »

Pendant qu’il posait des questions à Cécé Raphaël Haba qui était encore à la barre hier mercredi 9 septembre à l’audience des évènements du 28 septembre de Dixinn, délocalisé à la cour d’appel de Conakry, Me Salifou Béavogui a dit à ce dernier qui a nié connaître les faits qui lui sont reprochés, que si ce dernier voulait ressembler à Marcel.

Au sortir de cette audience, l’avocat de Marcel fait une mise au point en disant à la presse que contrairement à ce que tout le monde pense, il n’a pas noyé Marcel. Plutôt il a tenu à dire que son client disait la vérité. « Marcel, du 21 jusqu’au 28 était malade. Il avait subi un grave accident, c’est Dieu qui l’a sauvé. Son accident a été confirmé par le dossier. Son état de santé a été vu par la clinique Pasteur même. Toumba a confirmé, Raphaël a confirmé. C’est pour cette raison, toutes les questions qu’on lui posait par rapport aux évènements du stade et les jours qui ont suivi, il a toujours donné la réponse : « je n’en sais rien, je ne saurais le dire, je ne connais rien, cela ne me ressemble pas. » Raphaël vient à la barre, il veut adopter le même système à la différence de Marcel qui a dit la vérité. Raphaël lui il n’a pas dit la vérité. Parce que lui il dit que sa femme était en travail. Il n’y a pas de bulletin médical, il n’y a pas de témoignage.(…) Il n’y a absolument rien. On ne peut pas le croire. Et il fait de sorte qu’il a évité soigneusement les événements du 28 septembre. Quand il est venu de Labé à 7heures il a plongé dans l’eau, il est ressorti de l’eau que le 2 octobre. C’est à dire comme pour dire qu’il n’est ni de près ni de loin associé et il n’était pas présent. Ça c’est archi-faux. Donc quand il dit je n’en sais rien. Lui son Je n’en sais rien là,c’est le mensonge. Contrairement à Marcel qui a dit la vérité. C’est cette mise au point que je voulais apporter. Contrairement à ceux qui disent que j’ai noyé Marcel », a-t-il déclaré.

Christine Finda Kamano

622716906