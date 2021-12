Me Jocamey Haba : « le président Dadis a été rétabli dans sa dignité… »

Suite à la décision du président du CNRD qui a autorisé Moussa Dadis Camara et Sékouba Konaté, tous anciens chefs d’Etat guinéens, à rentrer désormais en Guinée, après plusieurs années d’exil, ce mercredi 1er décembre 2021, notre rédaction a joint par téléphone, Me Jocamey Haba, avocat de Moussa Dadis Camara pour recueillir son avis sur la question. Il dira qu’en tant qu’avocat de Dadis, ce n’est que justice.

« En tant qu’avocat du président Dadis, ce n’est que justice. Les nouvelles autorités rétablissent tout simplement le président Dadis dans sa dignité, dans son honneur. Parce que, rappelez-vous, à plusieurs reprises, il a quand même émis l’idée de revenir en Guinée, de venir à Conakry. Cela lui avait toujours été refusé. Et d’ailleurs, il est allé jusqu’à passer à l’acte quand un jour, il a choisi de prendre un vol avec moi. A bord de cet avion, nous avons été bloqués à partir d’Abidjan, où l’avion a été détourné pour être posé sur le tarmac de l’aéroport international d’Accra. Et nous avons rallié Ouagadougou après 2 heures sur ce tarmac-là. C’était la preuve éloquente que les autorités de l’époque ne voulaient pas. Que les autorités actuelles fassent un communiqué pour indiquer clairement qu’il peut rentrer, pour moi, c’est déjà sa dignité en partie qui est rétablie. »

Parlant des préparatifs par rapport au retour du commandant à la retraite, l’avocat a indiqué ceci : « nous avons tout simplement vu que le communiqué était passé hier nuit, et que le communiqué indiquait clairement que le gouvernement prendrait attache avec lui-même pour voir dans quelle mesure son arrivée pourrait être préparée. Attendons que la journée d’aujourd’hui passe, demain et on verra les jours qui suivent qu’est-ce qui va être dit, qu’est-ce qui va être décidé. Et nous en parlerons. », a-t-il indiqué.

Malgré qu’il soit clairement indiqué dans le communiqué que la venue de Moussa Dadis s’inscrit dans le cadre d’une visite, selon Jocamey Haba, Moussa Dadis Camara peut retourner à Ouagadougou comme il peut décider de rester en Guinée.

« C’est une appellation, c’est un terme utilisé par les autorités de la transition. Mais ce terme ne signifie pas que lorsque le président Dadis arrive en Guinée et qu’il veuille rester qu’on lui refusera de rester. Pas du tout. Il peut venir et retourner, comme il peut décider de rester. En tout cas, pour le moment, la volonté des nouvelles autorités est justement d’unir tous les Guinéens »

Pour conclure, l’avocat de le successeur de feu le général Lansana Conté a fait savoir que son client est un justiciable comme tous les autres justiciables. Donc selon lui, au cas où un procès s’organiserait, rien n’empêchera son client de venir, étant donné que ce dernier aurait même émis l’intention de se mettre à la disposition de la justice du pays.

Christine Finda Kamano