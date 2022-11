Me Lanciné Sylla dégrade Pivi : « il a beaucoup endeuillé le peuple de Guinée… »

Ce mercredi 30 novembre, lors de la 5ème journée d’interrogatoire du colonel Claude Pivi, ex-ministre de la sécurité présidentielle du président Dadis, Me Lanciné Sylla, l’avocat du commandant Aboubacar Toumba Diakité a peint en noir Claude Pivi.

À en croire cet avocat de Toumba, l’accusé à la barre n’est pas un homme saint et que c’est quelqu’un qui a beaucoup endeuillé le peuple de Guinée par le passé. Il l’a fait savoir lors d’une interview qu’il a accordée à la presse, à la pause de 14 heures.

Sur la nature des questions portant sur l’enquête de la personnalité, cet avocat indique qu’elles font partie des paramètres permettant aux juges d’individualiser la peine. « Donc si on parle de sa personnalité, de son passé, prenez ça comme ça. Cette enquête de personnalité elle est obligatoire lorsque nous sommes en matière pénale. Donc ne croyez pas qu’en parlant de la personnalité de monsieur Pivi, nous serons hors sujet, cela fait bel et bien partie du procès criminel », a précisé cet avocat de la défense.

Poursuivant, Me Lanciné Sylla a expliqué pourquoi le colonel Claude Pivi alias Coplan qui continue de répondre aux questions à la barre esquive centaines questions. » Il faut éviter qu’on vienne redorer le blason de monsieur Pivi en le présentant comme un saint. Il ne l’est pas du tout, il a beaucoup endeuillé ce peuple de Guinée par le passé, la déstabilisation du pouvoir de Conté, il était le meneur. Vous avez vu toutes les questions qu’on a eu à lui poser par rapport à ça, il n’a pas accepté de répondre. Vous avez vu on a voulu lui présenter comme un héros lorsqu’il s’est livré à des actes de rébellion, parce qu’il est allé attaquer les forces loyales qui étaient là pour empêcher que le groupe de Pivi pénètre dans la commune de Kaloum, c’était pour des raisons de sécurité. Lui, il est venu comme il avait des fétiches, des grigris sur lui, qui lui permettait d’être imperméable aux balles , alors il est venu forcer la situation, il dit avoir ligoté certains, ça c’est un acte de rébellion. Alors on ne peut accepter que ce monsieur se présente comme s’il était un saint », martèle cet avocat de Toumba.

Mamadou Yaya Barry