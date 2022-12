Me Lanciné Sylla: « rien ne prouve que Dadis est malade. J’ai vu un M. Camara bien portant, bien requinqué, qui n’a pas voulu prendre la parole »

La réaction de la défense d’Aboubacar Diakité dit « Toumba » ne s’est pas fait attendre après le renvoi de l’audience de Moussa Dadis Camara, ce lundi 05 décembre 2022.

Me Lanciné Sylla, un des avocats de l’ancien aide de camp de Dadis Camara soutient que rien ne prouve que l’ancien président de la transition, à l’époque du massacre du 28 septembre 2009 est malade. Pour lui, Moussa Dadis Camara a tout simplement refusé de prendre la parole.

L’avocat de Toumba estime que Moussa Dadis Camara devait présenter son dossier médical pour prouver sa maladie.

« Nous, nous avons voulu qu’il (Moussa Dadis Camara) nous présente un dossier médical. Lorsque quelqu’un invoque son état de santé pour faire renvoyer une affaire, l’intéressé doit être à même de prouver au moins qu’il est malade ,à travers la production d’un document médical. Cela n’a pas été fait. Et sur la base de quoi, le président a décidé. En dehors de ses déclarations, nous aurions souhaité entrer en possession d’une copie de son dossier médical. Un document au moins qui atteste qu’il souffre de telle pathologie et que son état de santé ne lui permettait pas de comparaître. Mais, rien de tout cela n’a été vérifié. Sur la base de ses simples déclarations, le président a pris la décision de renvoyer cette affaire », a déclaré Me Lanciné Sylla avant d’ajouter : « Il ne faut pas qu’il ait peur d’affronter la justice de son pays. C’est lui qui l’a réclamé à corps et à cri. Alors que les débats sont ouverts dans cette affaire, pourquoi a-t-il peur de venir affronter la justice. Pourquoi a-t-il peur ? Nous ne comprends pas. Selon moi, il n’y a aucune preuve n’a été exhibée à l’audience. Rien ne prouve que Monsieur Dadis est malade. Moi, j’ai vu un Monsieur Camara bien portant, bien requinqué, qui n’a pas voulu prendre la parole, c’est tout ».

Réagissant aux propos de Me Pépé Antoine Lamah indiquant que Moussa Dadis Camara est plus pressé de livrer sa part de vérité dans l’affaire du 28 septembre 2009, Me Lanciné Sylla souligne que le capitaine Moussa Dadis Camara est entrain d’adopter une nouvelle stratégie pour se préparer davantage.

« On peut vouloir livrer sa part de vérité mais, lorsqu’on vient voir la réalité du terrain, ça peut faire peur. Ça peut amener à adopter de nouvelles stratégies. Est-ce que Monsieur Dadis n’est pas entrain d’adopter de nouvelles stratégies parce qu’il s’est rendu compte que la réalité du terrain est tout autre. Et que tout ce qui a été mis au paravant en place, en termes de moyens de défense, que tout s’écroule. Est-ce que ce n’est pas ce qui l’amène comme ça à se préparer davantage en invoquant une maladie de patoche », a martelé Me Lanciné Sylla.

Le président du tribunal criminel de Dixinn, délocalisé à la cour d’appel de Conakry a renvoyé l’audience au 12 décembre, à la demande de Moussa Dadis Camara qui a invoqué des soucis de santé.

Sadjo Bah