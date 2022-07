Me Mamadou Ismaila Konaté, avocat de Kassory : « nous avons affaire à un procureur spécial qui nous énerve… »

Au cours de la conférence de presse que le Parquet de la Crief a animé hier vendredi, le procureur spécial, Aly Touré a annoncé que l’ancien Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana est poursuivi pour avoir détourné, entre autres plus de 46 millions de dollars (MAMRI/ANIES) et 81 milliards de francs guinéens (Primature).

Face à ces accusations, le pool des avocats de Kassory et Compagnie sont en ce moment face à la presse pour démonter ces accusations avancées contre leurs clients.

Pour Me Mamadou Ismaila Konaté de nationalité malienne et avocat de l’ancien Premier ministre, le procureur Aly Touré a annoncé des faits qui ne sont jamais dans la procédure. « Les éléments qu’il a annoncés hier ne sont jamais dans le dossier (…) Nous avons affaire avec quelqu’un qui est tout sauf un procureur. Et nous avons afffaire à un procureur spécial qui nous énerve parce qu’il est dans le mensonge… »

Nous y reviendrons !

Youssouf Keita