Me M’Bomby Mara, avocat du col. Chérif Diaby: « pas de plainte pour dire : moi, je n’ai pas reçu le corps »

Ce mardi 15 novembre, le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, ex ministre de la Santé sous le CNDD de Dadis, poursuivi pour des faits de non assistance à personne en danger était à sa deuxième comparution à la barre du procès des évènements du 28 septembre au tribunal criminel de Dixinn délocalisé à la cour d’appel de Conakry pour répondre aux questions liées à ces événements douloureux.

En posant des questions à l’accusé, le procureur a souligné que tous les 57 corps n’avaient pas été restitués à leurs parents. A son tour, Me M’Bomby Mara, l’avocat du colonel Abdoulaye Chérif Diaby, a dit que le parquet n’a brandi aucune preuve pour démontrer cela. « Le parquet n’a pas pu démontrer. Je vais vous dire, les 57 corps, la deuxième commission a été mise en place. C’est celle qui consiste à la restitution des corps aux parents des victimes. Et cette commission était composée des hautes personnalités de l’Etat, des confessions religieuses, à savoir le grand imam de la mosquée Faycal, l’archevêque Vincent Koulibaly, le ministre Koutoubou que tout le monde connaît et un autre. Cette commission était présente et a restitué des corps en présence des médias d’Etat y compris France24. C’est au vu et au su de tout le monde . Et depuis ça, il n’y a pas de plainte d’un des parents d’un corps pour dire: non moi je n’ai pas reçu le corps. Personne n’a déposé une plainte contre le ministère de la Santé, le ministre en personne. Personne n’a déposé une plainte quelconque auprès du parquet général ou le parquet de la République. Venir inventer des déclarations ici, j’estime que ça c’est pour faire plaire au tribunal. Ça n’a aucun sens. Le parquet devrait avoir toutes les dispositions nécessaires afin de présenter des preuves éloquentes à l’encontre de mon client… », a t-il évoqué devant la presse

Christine Finda Kamano

