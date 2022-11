Plus de 12 milliards gnf trouvés sur les comptes de l’ex-DAF Sidiki Sylla, son salaire ne dépasse pas 5 millions (agent judiciaire)

Une année après sa nomination à l’agence judiciaire de l’État, Me Mohamed Sampil a dressé ce vendredi 18 novembre, à l’occasion d’une conférence de presse, le bilan des activités de l’institution. Et tenez-vous bien puisque le montant total de tous les dossiers transmis par l’agent judiciaire de l’État aux TPI de Conakry et à la CRIEF pour présumé détournement de fonds publics, enrichissement illicite et d’autres infractions donnent le tournis.

Selon Me Mohamed Sampil, ce montant est estimé à 2 168 136 728 944 Gnf.

Après une année de gestion, l’agent judiciaire de l’État admet que son institution a recouvré pour plusieurs entités étatiques plus de 50 milliards Gnf dont 12 milliards Gnf sur les différents comptes de l’ancien DAF de la Cour Constitutionnelle.

« L’agence judiciaire de l’État a également procédé au recouvrement de fonds pour plusieurs entités étatiques. Le Montant recouvré en une année de gestion pour le compte de certaines entités étatiques, c’est 50 229 766 639 Gnf dont le montant qui a été saisi sur Monsieur Sidiki Sylla. Monsieur Sidiki Sylla était le DAF de la défunte Cour constitutionnelle. On a trouvé sur les différents comptes qu’il a sur les banques commerciales de la place, 12 milliards Gnf », a indiqué Me Mohamed Sampil avant d’ajouter : « Il s’agit d’un fonctionnaire sur les compte de qui, on a retrouvé ce montant. Il y a eu procès, la CRIEF a pris son arrêt. C’est le premier arrêt rendu par la chambre de jugement. Donc, le montant, c’est 12 275 155 038 Gnf. Imaginez-vous, un fonctionnaire dont le salaire mensuel avec tous les droits y attachés ne passe pas cinq (05) millions par mois qui a un montant aussi important sur ses comptes ».

Selon l’agent judiciaire de l’État, les juges ont estimé que les montants qui font l’objet de saisie des avoirs « doivent appartenir à l’État guinéen parce que celui qui les détient n’a pas pu les justifier ».

Par ailleurs, Me Mohamed Sampil dit attendre les instructions de sa hiérarchie pour l’orientation des fonds saisis.

Sadjo Bah