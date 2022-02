Me Mohamed Traoré du CNT : « La priorité des priorités sera d’abord la définition de la durée de la transition,… »

Les 81 membres du conseil national de la transition (CNT) ont officiellement pris fonction, ce samedi, 05 février 2022, à l’hémicycle. En marge de la cérémonie d’installation, Me Mohamed Traoré, issu de l’ordre socioprofessionnelle a décliné les grandes priorités du CNT.

Pour l’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats de Guinée, la priorité des priorités du CNT est la définition de la durée de la transition.

« Tout est prioritaire mais la priorité des priorités sera d’abord la définition de la durée de la transition, le chronogramme de la transition. Et après, on passera certainement au travail concernant l’élaboration du projet de constitution », a déclaré Me Mohamed Traoré.

L’avocat indique que la particularité du CNT sera de faire en sorte que le pays ne se retrouve plus dans une autre nouvelle transition.

« La particularité de ce CNT est de faire en sorte que nous ne soyons plus en phase d’une nouvelle transition parce qu’en 2010, lorsqu’on était au CNT, personne ne pouvait s’imaginer qu’on allait retomber dans une nouvelle transition et qu’on allait mettre en place un nouveau CNT. Je pense que le CNT qui prend fonction aujourd’hui, tout le travail consistera à faire en sorte qu’on ne se retrouve plus dans une nouvelle transition et qu’il n’y ait plus un autre CNT », a-t-il ajouté avant de conclure : « Je pense qu’avec l’engagement des uns et des autres, le travail sera fait et correctement fait ».

Sadjo Bah