Me Mory Doumbouya, ministre de la Justice : ‘’bientôt la reprise des activités dans les cours et tribunaux’’

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Mory Doumbouya, au sortir de la troisième journée, ce mercredi du cadre de concertation entre son département et les huissiers appuyés par le barreau de Guinée sur” la problématique de l’exécution des décisions de justice en Guinée”, a annoncé la reprise très prochaine des activités dans les cours et tribunaux dans le pays.

« Les lignes ont fondamentalement bougé. Les ordres professionnels vont consulter leurs organes délibérants respectifs pour une reprise rapide des activités dans les cours et tribunaux du pays », a déclaré le ministre de la Justice face à la presse.

A rappeler que c’est depuis maintenant deux semaines que les huissiers de justice, appuyés par les avocats, sont en grève.

Elisa Camara

