Me Mory Doumbouya, ministre de la Justice : ‘’il n’appartient pas à un détenu ou à ses proches d’exiger son hospitalisation’’

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Mory Doumbouya a levé un coin du voile ce lundi 2 août 2021, sur la prise en charge et l’hospitalisation des détenus et spécifiquement le récent cas de Oumar Sylla alias “Foniké Mengué” qui purge sa peine à la maison centrale.

A l’en croire, ses services sont suffisamment préparés en matière de prise en charge des détenus malades. « Il n’appartient pas à un détenu ou à ses proches d’exiger son hospitalisation. De telles mesures procèdent de recommandations médicales dûment avérées et notifiées aux services de l’administration pénitentiaire », a-t-il précisé ce matin chez nos confrères de RFI.

Poursuivant, il dira que jusqu’à date, ses services interviennent de façon prompte. « La semaine passée, monsieur Sylla a été consulté. Mais maintenant, pour des questions d’hospitalisation sans recommandation pertinente, on n’a pas le choix. Très malheureusement, nos services n’ont reçu notification d’aucun dossier médical dans ce sens. Si tel était le cas, la procédure aurait voulu que de telles situations soient notifiées de façon officielle aux services de l’administration pénitentiaire, mais jusque-là, ce n’est pas le cas », précise-t-il.

Mamadou Yaya Barry

