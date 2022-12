Me Paul Yomba à Pivi: « c’est Toumba le parrain de Dadis »

Au cours de l’interrogatoire mercredi devant le tribunal criminel de Dixinn, délocalisé à la Cour d’appel de Conakry du colonel Claude Pivi alias Coplan, Me Paul Yomba Kourouma a démontré mercredi à travers une image brandie à la barre que le héros de la prise du pouvoir par Dadis en 2008 est son client Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba non l’ancien ministre chargé de la sécurité présidentielle sous le CNDD. Extrait des échanges🔻

Me Yomba: Mon colonel, vous avez sous la main la photo. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette photo ?

Pivi : Oui, je me reconnais.

Me Yomba: La prise est éclatante. L’événement, vous vous en souvenez ?

Pivi : Non

Me Yomba: Mais la réalité de la photo est là ?

Pivi: Laquelle ?

Me Yomba: La photo est réelle n’est-ce pas ?

Pivi : Mais, c’est moi, je fais partie de la photo.

Me Yomba: Vous êtes même en béret rouge oui ou non ?

Pivi: Mais, je n’ai pas dit le contraire.

Me Yomba : La prise du pouvoir pourquoi vous étiez à l’écoute de Toumba ? Pourquoi vous n’avez pas pu arrêter le commandant du Bata?

Pivi: Moi, je n’ai arrêté aucun commandant du Bata. Et, il n’y a pas eu une mission pour aller traquer un commandant du bataillon. Au contraire, on a fait appel à tous les commandants du bataillon pour venir discuter ensemble.

Me Yomba: Est-ce que vous reconnaissez que Toumba, il est le parrain de Dadis ?

Pivi: Moi, je ne reconnais pas.

Me Yomba: Si Dadis l’a fait venir aide de camp, c’est en connaissance de cause. N’importe qui n’est pas aide de camp d’un chef de l’Etat oui ou non ?

Pivi: Je n’ai sais rien. Comme le président lui-même, il est là. Il viendra s’expliquer.

Elisa Camara

+224654957322