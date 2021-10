Me Pépé Antoine sur la condamnation de Gnelloy : ‘’c’est une sanction exemplaire à l’encontre d’un insulteur public’’

Très satisfait de la décision rendue par le juge de la Cour d’Appel de Conakry, Mangadouba Sow ce jeudi 28 octobre, dans le dossier opposant Kadiatou Biro Diallo vs Ousmane Gnelloy Diallo, Me Pépé Antoine Lamah, l’avocat de la plaignante a, devant la presse martelé que cela doit servir de leçon à tous les insulteurs publics.

« C’est une sanction exemplaire à l’encontre d’un insulteur public. Dame Kadiatou est satisfaite de la décision. La section qui vient d’être prononcée doit servir de leçon à tous ceux qui seront tentés d’utiliser les réseaux sociaux à des fins qui n’honorent pas la République, et qui n’honorent pas la dignité humaine. La cour a partiellement infirmé la décision déférée, statuant à nouveau. Elle a retenu Ousmane dans les liens de la culpabilité pour des faits d’injures et de menace de mort », s’est réjoui l’avocat de Kadiatou Biro Diallo.

A en croire Me Pépé Antoine Lamah, « nous sortons hautement satisfaits et cela doit servir de leçon à tous les insulteurs public. Plus jamais ça sur les réseaux sociaux et tous les caniveaux de communication. »

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08