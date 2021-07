Me Salif Béavogui : « Kéamou Bogola Haba est poursuivi pour un chapelet d’infractions »

On en sait un plus les motifs de l’arrestation de Kéamou Bogola Haba. Le président d’honneur de l’UGDD (Union Guinéenne pour la Démocratie et le Développement) est poursuivi pour un « Chapelet d’infractions » selon Maitre Salif Béavogui.

Au lendemain de son arrestation, Kéamou Bogola Haba a passé plus de deux heures d’interrogatoires dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).

Après son interrogation qui a pris fin à 13 heures, son avocat a expliqué que Kéamou Bogola Haba est poursuivi pour ses déclarations dans les réseaux sociaux. Il lui est reproché d’atteintes aux intérêts de l’État, offense au chef de l’État, de trouble à l’ordre public entre autres.

« Notre client est poursuivi pour atteintes aux intérêts de la nation, pour offenses au chef de l’État, pour trouble à l’ordre public et plusieurs autres. C’est un chapelet d’infractions qu’on lui reproche. L’interrogatoire s’est bien passé, dans les règles de l’art. Il a commencé à 10 heures 25 et a pris fin à 13 heures. Tout s’est bien passé conformément à la loi. Notre client bénéficie de la présomption d’innocence. Ce sont des infractions liées à ses déclarations dans les réseaux sociaux. Il a rejeté systématiquement tous les faits attribués contre lui » a expliqué Me Salif Béavogui.

Par ailleurs, l’avocat précise que son client ne mérite pas d’aller en prison pour des motifs de santé et de la présomption d’innocence dont il bénéficie.

« Ce qu’il faut relever et qui est très important, c’est que Monsieur Haba ne mérite pas d’aller en prison pour deux raisons : premièrement, il bénéficie de la présomption d’innocence. Deuxièmement, il est opéré deux fois du cœur en Guinée et à Dakar. Il n’a pas besoin d’être dans un milieu restreint. Il n’a pas besoin d’être isolé. Il doit toujours être dans un milieu aéré. Il souffre de complications pulmonaires. Au moment où je vous parle, il transpire beaucoup. Depuis hier, il ne fait que transpirer. Nous souhaitons qu’il n’aille pas en prison. Le conduire en prison, ce serait de compliquer son état de santé. Il doit faire des contrôles chaque mois pour se maintenir. C’est un malade qui est entre les mains de la police. Il ne peut pas être placé en détention provisoire sinon, il faut craindre le pire » a souligné Me Béavogui avant de conclure :

« Nous sommes à l’attente de la décision des enquêteurs pour savoir si le dossier sera transmis au parquet. C’est notre souhait au pire des vas. Sinon, nous aurions souhaité qu’il soit remis en liberté »

Sadjo Bah