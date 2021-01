Me Salifou Béavogui invite Foniké Menguè à surseoir à sa grève de faim

Suite à la fixation de sa date d’audience, Oumar Sylla “Foniké Menguè’’ qui est en grève de faim depuis une dizaine de jours pour exiger son jugement a été invité par son avocat, Me Salifou Beavogui à surseoir à sa grève de faim pour pouvoir mieux défendre sa cause le lundi, 11 janvier prochain, au tribunal de première instance de Mafanco.

« Je demande à mon client d’accepter d’arrêter sa grève de faim et d’accepter de s’alimenter pour que le lundi prochain, qu’il soit au mieux de sa forme pour mieux défendre sa cause », a fait savoir ce jeudi Me Salifou Béavogui.

A rappeler que Foniké Menguè qui est le chargé à la mobilisation au sein du FNDC est poursuivi « pour des faits d’attroupements interdits susceptibles de troubler l’ordre public. »

Elisa Camara

