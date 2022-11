Me Salifou Béavogui se déporte : dur coup pour Pivi

Coup dur pour le colonel Claude Pivi « Coplan » qui est à sa deuxième comparution ce mercredi, 23 novembre devant le tribunal criminel de Dixinn, délocalisé à la Cour d’Appel de Conakry.

A l’entame, le juge lui a rappelé la mauvaise nouvelle : savez-vous que votre avocat Me Salifou Béavogui s’est déporté ? Oui, répond l’accusé qui fut ministre de la sécurité présidentielle sous le CNDD de Moussa Dadis Camara.

Avocat à la fois de Marcel Guilavogui et de Claude Pivi, le célèbre Me Salifou Béavogui ne pouvait continuer à gérer les deux dossiers. Surtout que le second a dit avoir appris que le premier [Marcel] était au stade le 28 septembre 2008. Ce qu’a refusé d’admettre Marcel depuis le début du procès.

Elisa CAMARA